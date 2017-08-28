Тошич сообщил, что достиг договоренности с «Партизаном»

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что договорился с «Партизаном» о трехлетнем контракте.

«Я договорился о возвращении в «Партизан». Я очень рад вернуться в этот клуб. Мы договорились о сотрудничестве на три года. Во вторник об этом будет объявлено официально», – приводит слова Тошича сербское издание «Спортски журнал».

30-летний игрок уже выступал за белградский клуб с августа 2007 по ноябрь 2008 года, став в его составе чемпионом страны. Нынешним летом он получил статус свободного агента по истечении соглашения с ЦСКА. В составе армейцев хавбек завоевал три чемпионских титула РФПЛ.