Веденеев: «Ростов» сыграл в полную силу, а «Зенит» – далеко не на полную катушку»

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев назвал ничейный результат встречи «Зенита» с «Ростовом» вполне логичным. По его словам, оба тренера добились своих целей в этом матче.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ростов» закончился со счетом 0:0. Сине-бело-голубые продолжают лидировать в чемпионате, записав на свой счет 20 очков. «Ростов» идет на третей строчке, отставая на пять очков.

– Логичен ли результат игры?

– Конечно. Играли две команды, в которых тренеры считают главной задачей организацию игры в обороне. Кучук еще в «Кубани» обратил на себя внимание тем, что требовал от игроков плотной игры – не с соперником, как это часто принято, а относительно друг друга. То есть добивался отсутствия свободных зон. Своему кредо он не изменил. Так же работает и Манчини с «Зенитом». Поэтому свою главную задачу в этом матче обе команды выполнили успешно. Зон не было: не знали, куда бежать ни Кокорин, ни Думбия. В результате возникали полумоменты, а вот явных голевых возможностей никто создать не смог.

– Равные соперники?

– Нет. Если «Ростов» сыграл в полную силу, то «Зенит» – далеко не на полную катушку. Присутствовали сбивающие факторы, одним из которых был 120-минутный матч с «Утрехтом», состоявшийся всего тремя днями ранее. Этот матч, который надо было обязательно выиграть с разницей в два мяча, повлек за собой вынужденную замену. Вышел Нобоа вместо Дриусси. В результате очень серьезно пострадало качество игры средней линии «Зенита».

– Что именно с ней произошло?

– Нарушились привычные связи и взаимопонимание игроков треугольника в центре поля. Без Дриусси возросло число потерь, а на позицию под нападающими выдвинулся Ерохин, который практически не делал передач вперед. К тому же оказалась, что Нобоа по сравнению с остальными партнерами на сегодняшний день просто не готов играть. Был на поле как инородное тело.

Жаль, что Манчини не рискнул поменять Нобоа в перерыве. Потому что как только вышел Дриусси, «Зенит» сразу же обострил игру. Немного времени не хватило, чтобы создать более серьезные угрозы обороне «Ростова» и гол забить. К сожалению, замена Дриусси на Нобоа сыграла свою негативную роль.

– Такова цена победы над «Утрехтом»?

– Трудно сказать. На скамейке были игроки, которые сыграли бы точно лучше Нобоа. И Шатов, и Краневиттер. Впрочем, если Нобоа надо продать или отдать в аренду, то его необходимо «засветить», что и было сделано. В «Зените» ему сейчас места просто нет.

Одновременно с тем не думаю, что с Нобоа или с тем же Дзюбой руководство хочет все непременно расстаться. Вполне логично желание самого игрока, который сидит в запасе, уйти. Потому что это нормальная реакция достаточно возрастных футболистов на ситуацию. Застрянешь на лавке – растеряешь все, что наработано годами.

А что до цены победы над «Утрехтом», то, конечно, сказались на результате матча с «Ростовом» и вынужденные замены, и усталость зенитовцев, которая повлияла на точность исполнения технических приемов. И обводка, и точность передач и ударов пострадали. Если за игру в обороне «Зениту» можно поставить твердую четверку, то в атаке свежести явно недоставало.

– Кто лучший игрок матча в составе «Зенита»?

– Думаю, что Лунев. Было два опасных удара, когда он выручил. Из полевых игроков явно никто не выделялся – за исключением Нобоа, которого не было видно на поле. Все остальные боролись, и за эту жажду борьбы и силу воли следует воздать зенитовцам должное.