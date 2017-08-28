Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Веденеев: «Ростов» сыграл в полную силу, а «Зенит» – далеко не на полную катушку»

Веденеев: «Ростов» сыграл в полную силу, а «Зенит» – далеко не на полную катушку»

28 августа 2017, 08:04
7

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев назвал ничейный результат встречи «Зенита» с «Ростовом» вполне логичным. По его словам, оба тренера добились своих целей в этом матче.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ростов» закончился со счетом 0:0. Сине-бело-голубые продолжают лидировать в чемпионате, записав на свой счет 20 очков. «Ростов» идет на третей строчке, отставая на пять очков.

– Логичен ли результат игры?

– Конечно. Играли две команды, в которых тренеры считают главной задачей организацию игры в обороне. Кучук еще в «Кубани» обратил на себя внимание тем, что требовал от игроков плотной игры – не с соперником, как это часто принято, а относительно друг друга. То есть добивался отсутствия свободных зон. Своему кредо он не изменил. Так же работает и Манчини с «Зенитом». Поэтому свою главную задачу в этом матче обе команды выполнили успешно. Зон не было: не знали, куда бежать ни Кокорин, ни Думбия. В результате возникали полумоменты, а вот явных голевых возможностей никто создать не смог.

– Равные соперники?

– Нет. Если «Ростов» сыграл в полную силу, то «Зенит» – далеко не на полную катушку. Присутствовали сбивающие факторы, одним из которых был 120-минутный матч с «Утрехтом», состоявшийся всего тремя днями ранее. Этот матч, который надо было обязательно выиграть с разницей в два мяча, повлек за собой вынужденную замену. Вышел Нобоа вместо Дриусси. В результате очень серьезно пострадало качество игры средней линии «Зенита».

– Что именно с ней произошло?

– Нарушились привычные связи и взаимопонимание игроков треугольника в центре поля. Без Дриусси возросло число потерь, а на позицию под нападающими выдвинулся Ерохин, который практически не делал передач вперед. К тому же оказалась, что Нобоа по сравнению с остальными партнерами на сегодняшний день просто не готов играть. Был на поле как инородное тело.

Жаль, что Манчини не рискнул поменять Нобоа в перерыве. Потому что как только вышел Дриусси, «Зенит» сразу же обострил игру. Немного времени не хватило, чтобы создать более серьезные угрозы обороне «Ростова» и гол забить. К сожалению, замена Дриусси на Нобоа сыграла свою негативную роль.

– Такова цена победы над «Утрехтом»?

– Трудно сказать. На скамейке были игроки, которые сыграли бы точно лучше Нобоа. И Шатов, и Краневиттер. Впрочем, если Нобоа надо продать или отдать в аренду, то его необходимо «засветить», что и было сделано. В «Зените» ему сейчас места просто нет.

Одновременно с тем не думаю, что с Нобоа или с тем же Дзюбой руководство хочет все непременно расстаться. Вполне логично желание самого игрока, который сидит в запасе, уйти. Потому что это нормальная реакция достаточно возрастных футболистов на ситуацию. Застрянешь на лавке – растеряешь все, что наработано годами.

А что до цены победы над «Утрехтом», то, конечно, сказались на результате матча с «Ростовом» и вынужденные замены, и усталость зенитовцев, которая повлияла на точность исполнения технических приемов. И обводка, и точность передач и ударов пострадали. Если за игру в обороне «Зениту» можно поставить твердую четверку, то в атаке свежести явно недоставало.

– Кто лучший игрок матча в составе «Зенита»?

– Думаю, что Лунев. Было два опасных удара, когда он выручил. Из полевых игроков явно никто не выделялся – за исключением Нобоа, которого не было видно на поле. Все остальные боролись, и за эту жажду борьбы и силу воли следует воздать зенитовцам должное.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Манчини Роберто Кучук Леонид Веденеев Сергей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1503903873
Дриусси не чем не лучше Юсупова одни понты. Манчини-пустышка!!!!
Ответить
paracetamol
1503906470
И чего этот хмырь пристал к Нобоа. У Манчини просто не было времени, чтобы подогнать к своей схеме побольше игроков, в т.ч. Нобоа и Дзюбу. Надеюсь, в перерыве это дело он наверстает. Игроки-то качественные, просто в схему не попадают. Вон, Полоз и Шатов только начали понимать, чего от них хотят.
Ответить
balaton78
1503920247
Стоимость составов сравни! Явно не в пользу Ростова..По матчу если бы у Ростова был нормальный игрок атаки то взяли бы три очка..Ну,и ни одного удара в створ ворот за весь матч у Зенита..А катать мяч поперек поля прикрываясь своими болелами это не достижение и Ростов так не обыграть...Да,и будь нормальный судья а не трясущийся "позолоти ручку" удалил бы Полоза-Юсупов убегал один в один..и неизвестно как бы всё закончилось...
Ответить
vgarakh
1503921516
А какой усталости вы все говорите? Три состава купили равноценных игроков, Ростов разграбили и опять, что-то не так.
Ответить
raritet
1503921533
Что-то постоянно все пытаются сравнивать команды по стоимости игроков .При чем вообще стоимость. Тот же Ростов играл в ЛЧ. И что .Если сранивать стоимость игроков Германии . то и не стоило выходить на поле? И причем опять судьи. Судьи такие простые смертные как и мы. Бывает не успел за эпизодом. Бывает умышленно не дал красную. Он отвечает за все что он творит на поле. Другое дело , сам футбол конечно.же пострадал. Его качество было бы выше , если бы команды были в равных условиях. Одна команда была выжата досуха 120 мин. матчем, а вторая спокойно готовилась .Тот же Спартак после 120 мин Кубка россии до сих пор не может в себя придти.
Ответить
Чуни Муни
1503962497
Ростову явно не хватает пару форвардов.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
11
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
3
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
13
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
10
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
13
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
39
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+