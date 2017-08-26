Аршавин: «Покер «Ливерпулю»? Просто так получилось, что вратарь не смог отбить мои удары»

Бывший футболист английского «Арсенала» Андрей Аршавин, ныне выступающий за казахстанский «Кайрат», вспомнил свой покер в ворота «Ливерпуля» в 2009 году и попытался объяснить, как у него это получилось.

«Специально не вспоминаю этот случай. К той игре мы готовились, как обычно, хотели победить. «Ливерпуль» тогда боролся за первое место, а ничья с нами похоронила их надежды. Был обычный матч, просто получалось, что все мои удары летели в створ ворот и вратарь не мог их отбить.

Я гордился собой. Понимал, что представлял в Англии свою страну. Люди узнали, что в России тоже умеют играть в футбол, и после этого хоть на какой-то промежуток времени обратили больше внимания на нашу страну», – сказал россиянин в интервью ТК «Катунь 24».

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы и успел провести 105 матчей и забить 23 гола.