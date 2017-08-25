Семак – о матче с «Анжи»: «Первый тайм играли откровенно плохо, допускали грубейшие ошибки в защите»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итог матчу-открытию 8-го тура РФПЛ против «Анжи» (0:1).

«Тяжелый матч, других не бывает. Первый тайм играли откровенно плохо, не получалось в атаке, грубейшие ошибки в обороне допускали. Второй тайм сложнее проводить, проигрывая по счету, исправлять, созидать. Тем более качество поля плохое. Конечно, разрушать по такому полю легче.

Смогли создать в концовке несколько моментов, но не смогли забить. Пропущенный гол не смотрел, так что сомнений по нему нет», – сказал 41-летний специалист в интервью телеканалу «Наш футбол».

«Уфа» сохранила седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата.