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  • Шалимов: «Вылет «Краснодара» из Лиги Европы — это катастрофа. Иначе какой смысл вообще стремиться сюда»

Шалимов: «Вылет «Краснодара» из Лиги Европы — это катастрофа. Иначе какой смысл вообще стремиться сюда»

25 августа 2017, 06:01
29

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение в гостях в ответной игре с «Црвеной Звездой» (1:2) в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Российский клуб по сумме двух встреч не смог пройти в групповую стадию турнира (первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Краснодара»).

«Таких команд — силовых, обороняющихся большим числом — в чемпионате России достаточно, мы часто сталкиваемся с такой манерой игры, когда нужно не пропускать быстрые атаки. С этим мы более-менее справились. Но, к сожалению, мы отошли от своей игры, соперник вынудил нас упростить игру.

Мы пропустили быстрый гол, чего опасались. Но ничего страшного в первом тайме не произошло, ведь мы могли бы пропустить, допустим, на 85-й минуте, и времени, чтобы отыграться, осталось бы совсем мало. А вот второй гол в начале второй половины очень осложнил нам игру в плане результата, потому что нам нужно было забивать два мяча. При этом мы имели несколько моментов, забили с пенальти, в концовке со штрафного могли сравнять счет, но, видимо, не наш день сегодня.

Мы стремимся к тому, чтобы играть в Лиге Европы, занимать высокие места в чемпионате России, чтобы быть здесь. Я не буду говорить, что это хорошо для нас, это плохо. Это катастрофа для нас, мы все расстроены, иначе какой смысл вообще стремиться сюда, смотреть наверх?» — заявил Шалимов.

Источник: ТАСС
Лига Европы Краснодар Црвена Звезда Шалимов Игорь
Комментарии (29)
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Диктор
1503632600
Повторю то что говорил в прошлом году еще.Задумайся Галицкий -а соответствует ли Шалимов уровню команды?????
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BykAs
1503633775
Была интересная команда Кононова . Наверно неспроста Ари покинул команду.
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den161
1503635220
искренне жаль краснодар!!!!
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серега кашин
1503635690
после этого должен вылететь шалимов
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FanatSerj
1503641870
Конечно Краснодарцы могут себя утешить тем, что резко повышаются шансы попасть в тройку в РПЛ и наконец то попасть в ЛЧ. Но глобально это конечно печальный слив, ранний слив Краснодара из еврокубков это плохо для коэффициентов. Уж в этом году надеялся что все российские команды попадут в групповые стадии. И остается открытый вопрос с Шалимовым, Галицкому надо крепко задумываться, а по пути ли Краснодару с таким тренером. По мне так больше шагов назад сделано, чем вперед.
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nemolod
1503642508
Катастрофа-это не потому что проиграли,рано или поздно даже великие клубы проигрывают,а потому,что зная,насколько крепок соперник должным образом не подготовились и то,что команда пропустив быстрый гол, не может целый тайм отыграться-не сомневаюсь,что оргвыводы не заставят себя долго ждать!
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Leeds1023
1503643913
Гнать его пора!
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prezent2017
1503645411
Заяву с вещами на выход писать будешь?
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Kokmarov
1503647908
Тоже хочется предложить поменять Шалимова, после Кононова он по-моему ничего не изменил, даже наоборот. Выход Ивана в данном матче вообще не понял, опять непонятное тренерское решение. Быки должны посильнее "бодаться".
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1503653891
Шалимов проваливается где только может. Это ему в наказание за отказ ехать на ЧМ-94.
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