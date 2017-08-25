Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шалимов: «Вылет «Краснодара» из Лиги Европы — это катастрофа. Иначе какой смысл вообще стремиться сюда»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение в гостях в ответной игре с «Црвеной Звездой» (1:2) в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Российский клуб по сумме двух встреч не смог пройти в групповую стадию турнира (первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Краснодара»).

    «Таких команд — силовых, обороняющихся большим числом — в чемпионате России достаточно, мы часто сталкиваемся с такой манерой игры, когда нужно не пропускать быстрые атаки. С этим мы более-менее справились. Но, к сожалению, мы отошли от своей игры, соперник вынудил нас упростить игру.

    Мы пропустили быстрый гол, чего опасались. Но ничего страшного в первом тайме не произошло, ведь мы могли бы пропустить, допустим, на 85-й минуте, и времени, чтобы отыграться, осталось бы совсем мало. А вот второй гол в начале второй половины очень осложнил нам игру в плане результата, потому что нам нужно было забивать два мяча. При этом мы имели несколько моментов, забили с пенальти, в концовке со штрафного могли сравнять счет, но, видимо, не наш день сегодня.

    Мы стремимся к тому, чтобы играть в Лиге Европы, занимать высокие места в чемпионате России, чтобы быть здесь. Я не буду говорить, что это хорошо для нас, это плохо. Это катастрофа для нас, мы все расстроены, иначе какой смысл вообще стремиться сюда, смотреть наверх?» — заявил Шалимов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2017 06:01
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 26 августа 2017, 10:14

      гнать из команды Галицкого:)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 26 августа 2017, 10:15

      на всякий случай это шютка была

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 августа 2017, 20:43

      Не в обиду Игорю,но игра его команды какая-то будничная,нет запредельной ярости,когда таковая горы сметает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 25 августа 2017, 15:44

      ...катастрофа–это Шалимов-тренер !...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 25 августа 2017, 15:35

      Слишком часто у Шалимова проблемы на ровном месте возникают...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 25 августа 2017, 12:51

      редко кто так переживает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 25 августа 2017, 12:38

      Шалимов проваливается где только может. Это ему в наказание за отказ ехать на ЧМ-94.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Кlaksvikar Ittrotarselag 25 августа 2017, 12:52

      Да уж. Подгадил он тогда сборной. На всю жизнь клеймо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 25 августа 2017, 11:54

      Где усиление? Это не к Шалимову вопрос, хотя ему бы тоже надо подсуетиться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +842

      sined1951 25 августа 2017, 11:25

      Оставьте в покое Шалимова. Когда его только назначили, то в прессе через продажных журналюг сразу начали "травить". Мол и опыта мало и не топ-тренер, потом появилась идиотская статья бывшего тренера "Анжи", что мол Шалимов не заслуженно стал тренером "Краснодара". Точно также через прессу травят Семина в "Локомотиве. У "Краснодара" нет таких возможностей приобретать квалифицированных игроков как у "Зенита", подпускают в основу своих молодых воспитанников. Посмотрите "Зенит" с кучей накупленных игроков еле-еле прошел в следующую стадию играя против средненького клуба Бельгии. Шалимова какие-то силы давно хотят убрать из тренеров и болельщики своими необдуманными комментариями способствуют этому. Народ, не надо быть "шестерками"!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +448

      Paladius > sined1951 25 августа 2017, 13:10

      Зенит прошел не Бельгийский, а голландский клуб. И этот средненький клуб из "Бельгии" Утрехт, я думаю раскатал бы вчерашний Краснодар с крупным счетом, так как по показанной игре намного сильнее сербов. А Шалимова никто не травит. Просто люди смотрят на красоту игры и сравнивают, что было при Кононове и стало при Шалимове. Игры нет, красоты нет, вчерашний матч после игры Зенита смотреть было просто невозможно, постоянные остановки, отсутствие точных передач, причем со стороны обеих команд. Шалимов неплохой тренер, но не для команды, которая ставит перед собой задачи попадания в ЛЧ и борьбу за победы в еврокубках, опыта и авторитета у него маловато!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +842

      sined1951 > Paladius 25 августа 2017, 19:37

      Кто-то кого бы раскатал. Это утверждение на уровне пацанов. Возьмите и подскажите, кого надо назначить. Пригласить иностранца уровня Манчини Галицкий не может, не потянет финансово. Всех известных у нас тренеров болельщики уже успели обосрать. Брать менее именитого иностранца? Пример Рубина на это не вдохновляет. Так что пусть работает, частая смена тренера для клуба еще хуже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      Kokmarov 25 августа 2017, 10:58

      Тоже хочется предложить поменять Шалимова, после Кононова он по-моему ничего не изменил, даже наоборот. Выход Ивана в данном матче вообще не понял, опять непонятное тренерское решение. Быки должны посильнее "бодаться".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2017, 10:16

      Заяву с вещами на выход писать будешь?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11