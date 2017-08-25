Шалимов: «Вылет «Краснодара» из Лиги Европы — это катастрофа. Иначе какой смысл вообще стремиться сюда»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение в гостях в ответной игре с «Црвеной Звездой» (1:2) в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Российский клуб по сумме двух встреч не смог пройти в групповую стадию турнира (первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Краснодара»).

«Таких команд — силовых, обороняющихся большим числом — в чемпионате России достаточно, мы часто сталкиваемся с такой манерой игры, когда нужно не пропускать быстрые атаки. С этим мы более-менее справились. Но, к сожалению, мы отошли от своей игры, соперник вынудил нас упростить игру.

Мы пропустили быстрый гол, чего опасались. Но ничего страшного в первом тайме не произошло, ведь мы могли бы пропустить, допустим, на 85-й минуте, и времени, чтобы отыграться, осталось бы совсем мало. А вот второй гол в начале второй половины очень осложнил нам игру в плане результата, потому что нам нужно было забивать два мяча. При этом мы имели несколько моментов, забили с пенальти, в концовке со штрафного могли сравнять счет, но, видимо, не наш день сегодня.

Мы стремимся к тому, чтобы играть в Лиге Европы, занимать высокие места в чемпионате России, чтобы быть здесь. Я не буду говорить, что это хорошо для нас, это плохо. Это катастрофа для нас, мы все расстроены, иначе какой смысл вообще стремиться сюда, смотреть наверх?» — заявил Шалимов.