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  • Лига Европы. «Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» и выбыл из борьбы за трофей

Лига Европы. «Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» и выбыл из борьбы за трофей

25 августа 2017, 00:01
92

В ответном матче 4-го квалификационного раунда «Краснодар» в гостях потерпел поражение от «Црвены Звезды» – 1:2.

Таким образом, российский клуб не прошел в групповой этап турнира, уступив по сумме двух встреч (4:4).

Лига Европы. 4-й раунд. Ответный матч

Црвена Звезда (Сербия) – Краснодар (Россия) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Радоньич, 7; 2:0 – Канга, 46; 2:1 – Гранквист, 81 (с пенальти).

«Црвена Звезда»: Борян, Фримпонг, Канга, Милич (Рачич, 70), Дональд, Родич (Гобельич, 51), Стойкович, Радоньич (Пешич, 76), Срнич, Савич, Боаки.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Мамаев (Перейра, 59), Газинский, Каборе (Жигулев, 46), Вандерсон, Смолов (Иван, 65), Клаэссон.

Предупреждения: Радоньич, 7; Дональд, 41; Канга, 47; Борян, 83; Савич, 90+3; Стойкович, 90+4; Боаки, 90+5 – Каборе, 11; Рамирес, 52; Гранквист, 90.

Первый матч – 2:3

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Црвена Звезда Краснодар
Комментарии (92)
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serginho8
1503608697
тренера им менять надо
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алекс88
1503608778
Жаль очень жаль...судья тянул как мог...но и он не смог второй мяч в ворота сербов положить
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prezent2017
1503609681
Не быки, а коровы. Может сейчас Шалимова уйдут?
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GM
1503611763
Отвратительная игра Краснодара. Полностью все развалено, судорожная защита, никакой комбинационной игры и нормального паса, Смолов и Мамаев - как бревна. А сербы чего - свое дело сделали и начали мелким фолом игру разрушать... Зато теперь Краснодар сможет сосредоточится на ЧР. С Шалимовым или без него - скоро узнаем... Думал, что Шалимова уберут еще весной, но Ростов удачно слился в последней игре и галантно уступил место в ЛЕ Краснодару. И, как и весной, вроде бы и состав хороший, и команда более-менее сыгранная, а стержня какого-то не хватает, способности собраться в нужный момент.
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Одинокий волк Маквейд
1503629725
Игра Краснодара была серой и унылой, Смолов не в форме или не хочет играть. Вообще, раньше без него команда смотрелась интереснее.
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Svoysvoemubrat
1503631976
Лопнуло самое слабое звено, обидно, нагрузка была не самой серьезной.
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Сибирь за Спартак
1503632594
Гол в начале второго тайма все и решил. Удар был хорош, но можно было тащить Синицину. В остальном, все по делу, к сожалению.
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СШГЭС
1503633268
Хочу, чтобы сербы попались по пути нашему клубу, проходная команда и должок вернем.
Ответить
Приус
1503634995
Игра нашим не удалась, проиграли безвольно, драйва не было, удивлен и расстроен.
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сасас
1503638555
К сожалению позорно вылетать от слабого клуба в квалификациях это уже традиция, и этом году Краснодар решил её не нарушать. Однозначно Шалимова на выход, не игры не результата
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