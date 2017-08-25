Лига Европы. «Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» и выбыл из борьбы за трофей

В ответном матче 4-го квалификационного раунда «Краснодар» в гостях потерпел поражение от «Црвены Звезды» – 1:2.

Таким образом, российский клуб не прошел в групповой этап турнира, уступив по сумме двух встреч (4:4).

Лига Европы. 4-й раунд. Ответный матч

Црвена Звезда (Сербия) – Краснодар (Россия) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Радоньич, 7; 2:0 – Канга, 46; 2:1 – Гранквист, 81 (с пенальти).

«Црвена Звезда»: Борян, Фримпонг, Канга, Милич (Рачич, 70), Дональд, Родич (Гобельич, 51), Стойкович, Радоньич (Пешич, 76), Срнич, Савич, Боаки.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Мамаев (Перейра, 59), Газинский, Каборе (Жигулев, 46), Вандерсон, Смолов (Иван, 65), Клаэссон.

Предупреждения: Радоньич, 7; Дональд, 41; Канга, 47; Борян, 83; Савич, 90+3; Стойкович, 90+4; Боаки, 90+5 – Каборе, 11; Рамирес, 52; Гранквист, 90.

Первый матч – 2:3

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