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    Лига Европы. «Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» и выбыл из борьбы за трофей

    В ответном матче 4-го квалификационного раунда «Краснодар» в гостях потерпел поражение от «Црвены Звезды» – 1:2.

    Таким образом, российский клуб не прошел в групповой этап турнира, уступив по сумме двух встреч (4:4).

    Лига Европы. 4-й раунд. Ответный матч

    Црвена Звезда (Сербия) – Краснодар (Россия) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Радоньич, 7; 2:0 – Канга, 46; 2:1 – Гранквист, 81 (с пенальти).

    «Црвена Звезда»: Борян, Фримпонг, Канга, Милич (Рачич, 70), Дональд, Родич (Гобельич, 51), Стойкович, Радоньич (Пешич, 76), Срнич, Савич, Боаки.

    «Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Мамаев (Перейра, 59), Газинский, Каборе (Жигулев, 46), Вандерсон, Смолов (Иван, 65), Клаэссон.

    Предупреждения: Радоньич, 7; Дональд, 41; Канга, 47; Борян, 83; Савич, 90+3; Стойкович, 90+4; Боаки, 90+5 – Каборе, 11; Рамирес, 52; Гранквист, 90.

    Первый матч – 2:3

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2017 00:01
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    Комментарии89
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 25 августа 2017, 16:12

      Не сомневался!)

      0
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      Рейтинг: +8839

      GoLenaStop 25 августа 2017, 15:08

      Оправдание может быть только одно - Лига Чемпионов по итогам сезона...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 августа 2017, 11:23

      Плохо дело. Жаль Краснодар. Физрук на выход.

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 25 августа 2017, 11:03

      Могут сконцентрироваться на чемпионате.

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 25 августа 2017, 10:54

      В проигрыше тренер виноват! правильно здесь кто-то написал - что у Бердыича с таким составом всё бы получилось! Неправильную тактику Шалимов выбрал на матч! зачем играть на встречных курсах с командой, которая тупо быстрее бежит , лучше борется и вообще выглядит свежее! Может и хорошо, что вылетели, с такой игрой делать нечего в ЛЕ! нужна перезагрузка! действительно не видно, чтобы Шалимов что-то новое привнёс в Краснодар, всё на багаже Кононова! но вечно выезжать на нём всё равно бы не получилось и вчерашний матч это показал

      1
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      Рейтинг: +11239

      alp 25 августа 2017, 10:47

      ну ептваюмать!!!!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2017, 10:12

      Галицай столько бабла втюхал в команду и стадион, неужели не может нанять нормального тренера? Вон, Зенит, нанял, и команда носилась как бешеная, а не мычала как стадо коров!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 августа 2017, 10:00

      Краснодар бездарно проиграл матч.Проиграл во всех линиях.Рамирес,который отлично смотрелся на фланге в конце сезона - сейчас не тот.Классен и Смолов остались без мяча,а Перейра и Жигулёв(которые мячи могли пасовать)почему-то остались в запасе и не вышли даже после перерыва когда уже всем стало понятно что Мамаев не тянет.Быки почему-то в функц яме,но выигрывать они всё равно были обязаны!Шалимов просрал матч.Жду заявления Галицкого! Уже пора.

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 25 августа 2017, 09:41

      жаль!

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 августа 2017, 09:38

      теперь в чемпе надо играть лучше , ждем пинка Шалимову

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