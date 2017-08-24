Смолов – в стартовом составе «Краснодара» на матч против «Црвены Звезды»

Стали известны стартовые составы «Црвены Звезды» и «Краснодара» на ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Црвена Звезда»: Борян, Фримпонг, Канга, Милич, Дональд, Родич, Стойкович, Радоньич, Срнич, Савич, Боаки.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Мамаев, Газинский, Каборе, Вандерсон, Смолов, Клаэссон.

Встреча пройдет сегодня в Сербии и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом матче краснодарский клуб одержал победу со счетом 3:2.

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