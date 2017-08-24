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    Смолов – в стартовом составе «Краснодара» на матч против «Црвены Звезды»

    Стали известны стартовые составы «Црвены Звезды» и «Краснодара» на ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Црвена Звезда»: Борян, Фримпонг, Канга, Милич, Дональд, Родич, Стойкович, Радоньич, Срнич, Савич, Боаки.

    «Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Мамаев, Газинский, Каборе, Вандерсон, Смолов, Клаэссон.

    Встреча пройдет сегодня в Сербии и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    В первом матче краснодарский клуб одержал победу со счетом 3:2.

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    Источник: УЕФА

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    24.08.2017 20:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2017, 00:26

      Смолов вообще нулевым стал. Ни рыба, ни мясо.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 августа 2017, 22:53

      надо забивать!Играют хуже чем дома.

      0
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 24 августа 2017, 21:56

      Жалко Игнатьева только форму набрал парень. Я считаю лучше бы его выпустил

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 августа 2017, 21:55

      Мамаев пасуй - федя забивай!

      0
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      Рейтинг: +67293

      portero 24 августа 2017, 21:54

      это радует, ждем грамотной игры и победы!

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 24 августа 2017, 21:04

      давай федя, давай

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 24 августа 2017, 21:02

      Ну,что БЫКИ я верю Вас,что вы победите!Удачи и голов забить «Црвены Звезды» придачу!Вперед РОССИЯ!!!

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 24 августа 2017, 20:54

      вот нахера основу выпускать чтобы с динамо очки терять? дебилы

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен > карасевщина 24 августа 2017, 21:02

      не факт,но победа Краснодару нужна!Вперед БЫКИ!

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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > карасевщина 24 августа 2017, 21:58

      Думаешь матч с динамо важнее? Помоему наоборот

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 24 августа 2017, 20:47

      Только не давайте ему бить пенальти!

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