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    Агент защитника «Брюгге» Энгельса не исключил, что футболист продолжит карьеру в России

    Защитник «Брюгге» Бьорн Энгельс может продолжить карьеру в РФПЛ. Как отметил агент футболиста Эверт Масалк, к его клиенту проявляют интерес в России, а также ряд клубов Европы.

    «Сейчас к игроку есть огромный интерес со стороны различных клубов Европы, в том числе и из России. Я не буду вам называть, какие именно клубы ведут переговоры по игроку, но могу сказать с уверенностью, что скоро вы все узнаете. Сегодня у игрока важный матч в Лиге Европы, после которого мы сядем с Бьорном и обсудим его будущее», – заявил агент.

    22-летний защитник в минувшем сезоне провел в чемпионате Бельгии 21 матч, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: ТАСС

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    24.08.2017 13:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 24 августа 2017, 17:33

      Нет, ну а что? Скоро же октябрь 17-го.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 августа 2017, 14:29

      А почему без Маркса? В одной из дивизий Ваффен-СС были сослуживцами два офицера - Маркс и Энгельс! Более того, Маркса звали ещё и Карл!

      0
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      Рейтинг: +139

      DS7 24 августа 2017, 13:56

      Ему в Саратовский Сокол нужно с такой фамилией)

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