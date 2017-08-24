Агент защитника «Брюгге» Энгельса не исключил, что футболист продолжит карьеру в России

Защитник «Брюгге» Бьорн Энгельс может продолжить карьеру в РФПЛ. Как отметил агент футболиста Эверт Масалк, к его клиенту проявляют интерес в России, а также ряд клубов Европы.

«Сейчас к игроку есть огромный интерес со стороны различных клубов Европы, в том числе и из России. Я не буду вам называть, какие именно клубы ведут переговоры по игроку, но могу сказать с уверенностью, что скоро вы все узнаете. Сегодня у игрока важный матч в Лиге Европы, после которого мы сядем с Бьорном и обсудим его будущее», – заявил агент.

22-летний защитник в минувшем сезоне провел в чемпионате Бельгии 21 матч, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.