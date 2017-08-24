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    Дворкович: «У «Локомотива» стабильная финансовая ситуация. Команда способна бороться за еврокубковые места»

    Председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович затронул тему финансовой ситуации в «Локомотиве». Как было отмечено, у команды стабильный бюджет, который предполагает борьбу за попадание в еврокубки.

    «Моя оценка такая: финансовая ситуация стабильная. Конечно, клубу хотелось бы иметь большие ресурсы и возможности, но я думаю, что и со стабильным бюджетом можно завоевывать хорошие позиции. В целом игра команды неплохая, очень хорошая организация игры, все делается системно, созданы все условия. Понятно, что любому тренеру хочется усиления, но и сейчас команда способна бороться за еврокубковые места, а это задача, которая ставится на сезон», – заявил Дворкович.

    «Локомотив» после семи сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: ТАСС

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    24.08.2017 12:03
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +106

      kos999 24 августа 2017, 17:48

      конечно когда финансирует государство...

      -1
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