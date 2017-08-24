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    «Краснодар» на выезде сыграет с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы

    В четверг, 24 августа, сразу два российских клуба продолжат борьбу в Лиге Европы. «Краснодар» на выезде встретится с «Црвеной Звездой». В первой встрече российский клуб был сильнее – 3:2, но счет оставляет все шансы белградскому клубу на продолжение борьбы в данном турнире.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Краснодар». Начало в 22:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2017 09:32
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +8839

      GoLenaStop 25 августа 2017, 00:10

      Увы, мне, увы.... Что случилось, - Красен Дар....проиграл Красной Звезде!..

      Но Славяне
      по прежнему в игре и это радует! Люблю славян с кириллицей и твёрдым знаком!
      Не расстраивайтесь, други, всё продумано. И всё будет хорошо.

      0
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      Рейтинг: +17828

      ilichkadr 24 августа 2017, 19:07

      Ничейку сгонять да ладно..............

      0
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 24 августа 2017, 16:22

      болеем за Краснодар, конечно же но я думаю глупость было отдавать Ари в локо

      0
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 24 августа 2017, 11:48

      болеем за Краснодар!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 августа 2017, 11:23

      Краснодару победы!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 24 августа 2017, 11:15

      Вперед Краснодар!

      7
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 августа 2017, 11:04

      Удачи Краснодару и держать тылы!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 24 августа 2017, 10:59

      Ничья, боевая)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11239

      alp 24 августа 2017, 10:57

      Краснодар обязан побеждать!!!

      4
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      Рейтинг: +390

      fantom23 24 августа 2017, 10:47

      Удачи,Краснодар!!!

      4
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