«Краснодар» на выезде сыграет с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы

В четверг, 24 августа, сразу два российских клуба продолжат борьбу в Лиге Европы. «Краснодар» на выезде встретится с «Црвеной Звездой». В первой встрече российский клуб был сильнее – 3:2, но счет оставляет все шансы белградскому клубу на продолжение борьбы в данном турнире.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Краснодар». Начало в 22:00, не пропустите!

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