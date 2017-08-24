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  • «Краснодар» на выезде сыграет с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы

«Краснодар» на выезде сыграет с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы

24 августа 2017, 09:32
22

В четверг, 24 августа, сразу два российских клуба продолжат борьбу в Лиге Европы. «Краснодар» на выезде встретится с «Црвеной Звездой». В первой встрече российский клуб был сильнее – 3:2, но счет оставляет все шансы белградскому клубу на продолжение борьбы в данном турнире.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Краснодар». Начало в 22:00, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Црвена Звезда Краснодар
Комментарии (22)
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Сибирь за Спартак
1503558477
Ставлю сегодня на победу наших и ТБ2,5. Не подведите, по игре вы сильнее. Удачи!
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СШГЭС
1503558976
Повторение счета первой игры вполне устроит.
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Приус
1503559390
Если будут искать счастье у чужих ворот, а не у своих, все получится.
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OfaZavr
1503560524
В Сербии будет тяжело. Удачи Краснодару!
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Cubinec1989
1503560722
Црвена Звезда при своих трибунах будет рвать. И все может горько закончится для Краснодара... надеюсь на лучшее. Удачи быки!
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alp
1503561479
Краснодар обязан побеждать!!!
Ответить
Аид666
1503561860
Удачи Краснодару и держать тылы!
Ответить
Михайловский Технарь
1503562520
Вперед Краснодар!
Ответить
DeutschlandUberAlles
1503562989
Краснодару победы!
Ответить
qw3rty33
1503564534
болеем за Краснодар!!!
Ответить
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