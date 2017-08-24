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    Гершкович верит, что «Спартак» способен выправить ситуацию за счет трансферов

    Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович признался, что верит в «Спартак», который неудачно начал нынешний сезон. По его мнению, ситуацию могут изменить трансферы, которыми пока столичный клуб не балует своих поклонников.

    Напомним, что после семи туров «Спартак» располагается на десятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    – «Спартак» начал новый чемпионат ни шатко ни валко. На чемпионство красно-белые претендовать уже не будут?

    – Наверное, пока не стоит делать таких однозначных выводов. Чемпионат только начался, и неизвестно, как сложится ситуация в дальнейшем. Футболисты у «Спартака» достаточно квалифицированные, они еще могут выправить ситуацию в Премьер-лиге. Сейчас у команды есть определенные проблемы: травмирован ключевой игрок прошлого сезона Зобнин, практически без отпуска играют Комбаров и Глушаков. На мой взгляд, «Спартаку» под Лигу чемпионов срочно требуется усиление на позицию центрального защитника, и думаю, что вскоре мы услышим о новых приобретениях красно-белых.

    – Есть мнение, что в прошлом году «Спартаку» везло, а сейчас везти перестало.

    – Везение или невезение – такими критериями я не оперирую. В предыдущем чемпионате некоторые команды не отвечали тем требованиям, которые от них ожидали. В частности «Зенит», на мой взгляд, прошлый сезон провалил. На этом фоне «Спартак» стабильно прошел по турнирной дистанции и заслуженно стал чемпионом.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    24.08.2017 09:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 августа 2017, 10:46

      Да что то с этими разговорами о Оздоеву и костоломе Тарасове уже ни во что не вериться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 24 августа 2017, 10:32

      Все потому, что белую полосу с формы убрали, вот она никак и не наступает, полоса наша белая.

      13
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 августа 2017, 10:02

      ну если верить последним новостям, то Измайлов отстранился от трансферов, а значит Каррера добился того, чего хотел, и будет вести трансферы сам. с учетом его связей, думаю, усиление будет.

      2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > piligrim1986 24 августа 2017, 10:13

      Хорошо яичко к Христову дню.

      13
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > piligrim1986 24 августа 2017, 11:41

      Всё замечательно, вот только времени совсем не осталось!!!

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Сибирь за Спартак 24 августа 2017, 12:00

      да оно понятно, но тут скорее всего Мася пошел на принцип. Он утер морду измайлову арендой Пашалича, так что дело в разделе сфер влияния.

      1
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 24 августа 2017, 09:53

      Я лично в трансферное усиление уже не верю, а надеюсь на характер и упорство игроков. Ну и на авось.

      12
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 24 августа 2017, 09:32

      ВСЕ С ТРАНСФЕРАМИ ПРОЛЕТЕЛИ ВОТ И ВЗЯЛИ 3-4 КЛАССНЫХ ИГРОКОВ КАК ФЕДУН ОБЕЩАЛ ТРЕПЛО

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 24 августа 2017, 09:24

      Надежда на себя — основание храбрости (А. Суворов).

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 24 августа 2017, 09:19

      Вот именно что при условии хороших трансферов. Которых, увы, нет и неизвестно успеют ли до 31-го провести. А пока, огромного терпения всем нам! )

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