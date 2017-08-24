Гершкович верит, что «Спартак» способен выправить ситуацию за счет трансферов

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович признался, что верит в «Спартак», который неудачно начал нынешний сезон. По его мнению, ситуацию могут изменить трансферы, которыми пока столичный клуб не балует своих поклонников.

Напомним, что после семи туров «Спартак» располагается на десятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

– «Спартак» начал новый чемпионат ни шатко ни валко. На чемпионство красно-белые претендовать уже не будут?

– Наверное, пока не стоит делать таких однозначных выводов. Чемпионат только начался, и неизвестно, как сложится ситуация в дальнейшем. Футболисты у «Спартака» достаточно квалифицированные, они еще могут выправить ситуацию в Премьер-лиге. Сейчас у команды есть определенные проблемы: травмирован ключевой игрок прошлого сезона Зобнин, практически без отпуска играют Комбаров и Глушаков. На мой взгляд, «Спартаку» под Лигу чемпионов срочно требуется усиление на позицию центрального защитника, и думаю, что вскоре мы услышим о новых приобретениях красно-белых.

– Есть мнение, что в прошлом году «Спартаку» везло, а сейчас везти перестало.

– Везение или невезение – такими критериями я не оперирую. В предыдущем чемпионате некоторые команды не отвечали тем требованиям, которые от них ожидали. В частности «Зенит», на мой взгляд, прошлый сезон провалил. На этом фоне «Спартак» стабильно прошел по турнирной дистанции и заслуженно стал чемпионом.