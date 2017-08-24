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  • Гершкович верит, что «Спартак» способен выправить ситуацию за счет трансферов

Гершкович верит, что «Спартак» способен выправить ситуацию за счет трансферов

24 августа 2017, 09:06
10

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович признался, что верит в «Спартак», который неудачно начал нынешний сезон. По его мнению, ситуацию могут изменить трансферы, которыми пока столичный клуб не балует своих поклонников.

Напомним, что после семи туров «Спартак» располагается на десятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

– «Спартак» начал новый чемпионат ни шатко ни валко. На чемпионство красно-белые претендовать уже не будут?

– Наверное, пока не стоит делать таких однозначных выводов. Чемпионат только начался, и неизвестно, как сложится ситуация в дальнейшем. Футболисты у «Спартака» достаточно квалифицированные, они еще могут выправить ситуацию в Премьер-лиге. Сейчас у команды есть определенные проблемы: травмирован ключевой игрок прошлого сезона Зобнин, практически без отпуска играют Комбаров и Глушаков. На мой взгляд, «Спартаку» под Лигу чемпионов срочно требуется усиление на позицию центрального защитника, и думаю, что вскоре мы услышим о новых приобретениях красно-белых.

– Есть мнение, что в прошлом году «Спартаку» везло, а сейчас везти перестало.

– Везение или невезение – такими критериями я не оперирую. В предыдущем чемпионате некоторые команды не отвечали тем требованиям, которые от них ожидали. В частности «Зенит», на мой взгляд, прошлый сезон провалил. На этом фоне «Спартак» стабильно прошел по турнирной дистанции и заслуженно стал чемпионом.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Глушаков Денис
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1503555562
Вот именно что при условии хороших трансферов. Которых, увы, нет и неизвестно успеют ли до 31-го провести. А пока, огромного терпения всем нам! )
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Одинокий волк Маквейд
1503555868
Надежда на себя — основание храбрости (А. Суворов).
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SEREGA 64
1503556376
ВСЕ С ТРАНСФЕРАМИ ПРОЛЕТЕЛИ ВОТ И ВЗЯЛИ 3-4 КЛАССНЫХ ИГРОКОВ КАК ФЕДУН ОБЕЩАЛ ТРЕПЛО
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Svoysvoemubrat
1503557587
Я лично в трансферное усиление уже не верю, а надеюсь на характер и упорство игроков. Ну и на авось.
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piligrim1986
1503558139
ну если верить последним новостям, то Измайлов отстранился от трансферов, а значит Каррера добился того, чего хотел, и будет вести трансферы сам. с учетом его связей, думаю, усиление будет.
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Приус
1503559961
Все потому, что белую полосу с формы убрали, вот она никак и не наступает, полоса наша белая.
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Диктор
1503560787
Да что то с этими разговорами о Оздоеву и костоломе Тарасове уже ни во что не вериться.
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