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    Гончаренко: «Согласен, что Оланаре проигрывает много единоборств»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об умении вести борьбу нападающего армейцев Аарона Оланаре. По мнению специалиста, нигериец проигрывает много единоборств, несмотря на то, что имеет немалые габариты.

    Напомним, рост 23-летнего игрока составляет 189 сантиметров, а вес – в районе 90 килограммов.

    «Соглашусь, что Оланаре при таких габаритах проигрывает столько единоборств. Он неправильно в них вступал. Наша задача – объяснить ему, чтобы он начинал борьбу правильно», – сказал Гончаренко.

    В нынешнем сезоне Оланаре принял участие в семи матчах, в которых отметился одним голом.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.08.2017 17:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 23 августа 2017, 00:08

      Непонятно, как он попал в футбол и почему там остался. Ему место на галере...

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 августа 2017, 22:06

      Пусть Оланаре учится играть в футбол.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 22 августа 2017, 20:13

      Ну Муса тоже много моментов запарывал, когда с фланга в нападение перевели. Научился же. Оланаре молод и не настолько деревянный, как Траоре. Так что удачи. Надеюсь, заиграет и мы его выгодно продадим.

      1
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      Рейтинг: +48

      Robin v. Persie > bset 22 августа 2017, 20:24

      Муса не забивал хорошие моменты... А из-за Оланаре эти моменты даже не возникают... Пас ему-конец атаки(зачастую)

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > Robin v. Persie 23 августа 2017, 08:42

      Ну Витиньо же настроил Ганчаренко на нужный лад. Хоть и талант Витиньо на две головы выше, но все равно, Ганчаренко - это не тот тренер, что скажет - не получается, значит не играй. Он его еще раскроет. Я надеюсь.

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 22 августа 2017, 18:05

      Может хотя бы Мусу вернете? А то что-то не по себе глядя на этого футболера.

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      Рейтинг: +106

      kos999 22 августа 2017, 17:57

      он вообще не присывается в игру.... продать.. если кто купит...

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