Гончаренко: «Согласен, что Оланаре проигрывает много единоборств»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об умении вести борьбу нападающего армейцев Аарона Оланаре. По мнению специалиста, нигериец проигрывает много единоборств, несмотря на то, что имеет немалые габариты.

Напомним, рост 23-летнего игрока составляет 189 сантиметров, а вес – в районе 90 килограммов.

«Соглашусь, что Оланаре при таких габаритах проигрывает столько единоборств. Он неправильно в них вступал. Наша задача – объяснить ему, чтобы он начинал борьбу правильно», – сказал Гончаренко.

В нынешнем сезоне Оланаре принял участие в семи матчах, в которых отметился одним голом.