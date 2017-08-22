Крестовский баклан: «Узнали сколько стоит защита от птиц для крыши «Санкт-Петербурга». Готовы улететь сами за половину этой суммы»

Крестовский баклан на своей странице в твиттере подчеркнул, что он вместе со своими товарищами готов покинуть стадион «Санкт-Петербург» за половину стоимости защиты от птиц.

Ранее вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин заявил, что своими мощными клювами бакланы наносят повреждения светоотражающей пленке на крыше арены. По его словам, сооружению требуется полноценный проект защиты от птиц, по аналогии с аэропортами. При этом руководитель не уточнил, какая именно сумма потребуется на реализацию защиты.

«Узнали сколько стоит защита от птиц и смеемся всей стаей. Готовы улететь сами за половину этой суммы», – написал баклан.