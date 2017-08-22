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  • Крестовский баклан: «Узнали сколько стоит защита от птиц для крыши «Санкт-Петербурга». Готовы улететь сами за половину этой суммы»

Крестовский баклан: «Узнали сколько стоит защита от птиц для крыши «Санкт-Петербурга». Готовы улететь сами за половину этой суммы»

22 августа 2017, 16:15
40

Крестовский баклан на своей странице в твиттере подчеркнул, что он вместе со своими товарищами готов покинуть стадион «Санкт-Петербург» за половину стоимости защиты от птиц.

Ранее вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин заявил, что своими мощными клювами бакланы наносят повреждения светоотражающей пленке на крыше арены. По его словам, сооружению требуется полноценный проект защиты от птиц, по аналогии с аэропортами. При этом руководитель не уточнил, какая именно сумма потребуется на реализацию защиты.

«Узнали сколько стоит защита от птиц и смеемся всей стаей. Готовы улететь сами за половину этой суммы», – написал баклан.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (40)
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Шейник
1503409570
смотреть можно вечно. на огонь, луну, и на то как чинуши мутят новые предлоги что бы еще навариться на распил арене))
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paracetamol
1503410144
Чем технологичнее система, там она беззащитнее.
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red-white-power
1503410290
вы что редакторы, серьезно, мать вашу?
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Veld_Ok
1503411097
Готов за четверть этой суммы сам гонять этих бакланов.
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somn
1503411163
Бабла для распила оказалось мало. Поступил запрос из Москвы...
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diadushka
1503412805
бакланы молодцы, достойный ответ подготовили крахоборам)))
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cska-62
1503414767
Требуется новейшая система ПВО стоимостью 5 триллионов рублей. Годовое обслуживание 990 млрд. рублей. Хватит оперировать миллиардами, пора переходить к триллионам. Раз всё пока "прокатывает", то и должно катиться!
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Pourport
1503414787
Что сказал на это господин Чайка и сами чайки?XD
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андрей андреев
1503417478
Бедная Россия.Одни дураки воруют,не понимая,что разваливают страну,другие за них голосуют.
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Popularov
1503429245
Орнитолог опроверлга информацию, что ЯКОБЫ, бакланы могли разрушить крышу стадиона "Санкт-Петербург". В Петербурге нет птиц, которые могли бы повредить пленку крыши стадиона "Санкт-Петербург", сообщила орнитолог, сотрудник научного отдела Ленинградского зоопарка Татьяна Медник. - "Бакланы не могли испортить пленку, это водная птица, крыши их не интересуют. Да и нет у нас столько бакланов, для нашего региона это редкие птицы. В районе Петербурга и окрестностей они бывают только в пролёте транзитом. Часто ещё бакланами неправильно называют серебристую чайку. Это крупная морская чайка, которая действительно у нас встречается часто, эти птицы собираются в большие стаи. Но и они не могли испортить плёнку крыши. Клювы серебристых чаек устроены так, чтобы хватать добычу и проглатывать целиком. У нас вообще нет птиц, которые могут ковырять клювами крыши", - сказала эксперт.
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