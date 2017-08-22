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    Крестовский баклан: «Узнали сколько стоит защита от птиц для крыши «Санкт-Петербурга». Готовы улететь сами за половину этой суммы»

    Крестовский баклан на своей странице в твиттере подчеркнул, что он вместе со своими товарищами готов покинуть стадион «Санкт-Петербург» за половину стоимости защиты от птиц.

    Ранее вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин заявил, что своими мощными клювами бакланы наносят повреждения светоотражающей пленке на крыше арены. По его словам, сооружению требуется полноценный проект защиты от птиц, по аналогии с аэропортами. При этом руководитель не уточнил, какая именно сумма потребуется на реализацию защиты.

    «Узнали сколько стоит защита от птиц и смеемся всей стаей. Готовы улететь сами за половину этой суммы», – написал баклан.

    Источник: Twitter

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    22.08.2017 16:15
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +90

      115 22 августа 2017, 22:23

      вот так вместе с бакланами улетят очередные пара ярдов

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 22 августа 2017, 22:14

      Орнитолог опроверлга информацию, что ЯКОБЫ, бакланы могли разрушить крышу стадиона "Санкт-Петербург".
      В Петербурге нет птиц, которые могли бы повредить пленку крыши стадиона "Санкт-Петербург", сообщила орнитолог, сотрудник научного отдела Ленинградского зоопарка Татьяна Медник.
      - "Бакланы не могли испортить пленку, это водная птица, крыши их не интересуют.
      Да и нет у нас столько бакланов, для нашего региона это редкие птицы.
      В районе Петербурга и окрестностей они бывают только в пролёте транзитом.
      Часто ещё бакланами неправильно называют серебристую чайку.
      Это крупная морская чайка, которая действительно у нас встречается часто, эти птицы собираются в большие стаи.
      Но и они не могли испортить плёнку крыши.
      Клювы серебристых чаек устроены так, чтобы хватать добычу и проглатывать целиком.
      У нас вообще нет птиц, которые могут ковырять клювами крыши", - сказала эксперт.

      3
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Popularov 23 августа 2017, 02:50

      это правильный или неправильный орнитолог?))

      0
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      Рейтинг: +1501

      777+ 22 августа 2017, 19:23

      Ай-да Албин! Ай-да прохиндей!!! Одних бакланов "разводит" за счет других бакланов, а третьи бакланы будут "пилить" то, что он "намутит"!

      1
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      Рейтинг: +3951

      Kollljan 22 августа 2017, 19:19

      Бакланы срут много, а от этого крышные механизмы заклинивают и крыша течёт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 августа 2017, 18:57

      Бедная Россия.Одни дураки воруют,не понимая,что разваливают страну,другие за них голосуют.

      3
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      Рейтинг: +1309

      Taps 22 августа 2017, 18:46

      Маразм крепчает, жадность растёт непомерно.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 августа 2017, 18:13

      Что сказал на это господин Чайка и сами чайки?XD

      3
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      Рейтинг: +110

      Firevet > Pourport 22 августа 2017, 18:33

      Ахаха

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Pourport 22 августа 2017, 18:51

      Чайки тоже в теме

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 августа 2017, 18:12

      Требуется новейшая система ПВО стоимостью 5 триллионов рублей. Годовое обслуживание 990 млрд. рублей. Хватит оперировать миллиардами, пора переходить к триллионам. Раз всё пока "прокатывает", то и должно катиться!

      6
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      Рейтинг: +110

      Firevet 22 августа 2017, 17:52

      Пля. . . Албин, вкурил)) баклан))) завтра пеликан, потом тукан ))). Страна возможностей епти)))

      0
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      Рейтинг: +110

      Firevet > Firevet 22 августа 2017, 17:57

      Следующий пост:
      Бакланы рвут пуканы, крыши мыть не кому. Требуется уборщица ))))

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      Рейтинг: +213

      Pangolin 22 августа 2017, 17:48

      Даже у бакланов есть страничка в твиттере :(

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