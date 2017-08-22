Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Сложно сказать, что происходит внутри «Спартака»

    Глава РФС Виталий Мутко считает очень неожиданным невнятный старт действующего чемпиона России «Спартака» в нынешнем розыгрыше РФПЛ.

    После семи туров красно-белые располагаются лишь на десятом месте, набрав восемь очков и потерпев уже три поражения: от «Зенита» (1:5), ЦСКА (1:2) и «Локомотива» (3:4).

    «Больших неожиданностей в чемпионате России кроме слабого старта московского «Спартака» я не вижу. Сложно сказать, что происходит в «Спартаке» внутри, мы видим, что в первых таймах команда показывает прекрасный футбол – такой, что создается ощущение, что у соперников шансов нет. Но что происходит во вторых таймах, сложно даже описать.

    Предстоит им наладить свою игру, тем более клуб вскоре должен дебютировать в Лиге чемпионов. Нужно пожелать команде удачи», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2017 14:42
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 22 августа 2017, 20:35

      что больше тем нет? прие......сь к Спартаку !!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Palev0 22 августа 2017, 20:31

      Корону с головы лопатой снесут, глядишь и всё наладится. Один хрен в ЛЧ за них будем болеть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 22 августа 2017, 20:27

      Погодите погодите ещё как Юве в сезоне 15/16 , тоже чемпионами станем!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -107

      kuigal. > SPARTAK M222222222 23 августа 2017, 19:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вряд ли.

      -9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 августа 2017, 17:55

      Сложно сказать - не говори.... Вникни, разберись, послушай специалистов, а потом декламируй.... На твоей должности не должно быть неожиданностей, а то конфузов не оберёшься....

      "Русские привыкли к неожиданностям..." (Эрих Мария Ремарк)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      kos999 22 августа 2017, 17:24

      вот вас это, не должно волновать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 августа 2017, 17:02

      Лучше молчи, умнее выглядишь

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      TRACTOR 22 августа 2017, 16:40

      Какая ему разница, что происходит внутри спартака?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 22 августа 2017, 16:07

      да
      рассказал так всё подробно
      как всегда
      уж лучше бы молчал
      .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 августа 2017, 16:02

      Смените руководство клуба,а в частности Наиля Измайлова и все наладится.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17750

      paracetamol 22 августа 2017, 15:13

      Почему сложно? Каждый год в этом бардаке одно и то же. И в прошлом году 0-4 залетали.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11