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Мутко: «Сложно сказать, что происходит внутри «Спартака»

22 августа 2017, 14:42
19

Глава РФС Виталий Мутко считает очень неожиданным невнятный старт действующего чемпиона России «Спартака» в нынешнем розыгрыше РФПЛ.

После семи туров красно-белые располагаются лишь на десятом месте, набрав восемь очков и потерпев уже три поражения: от «Зенита» (1:5), ЦСКА (1:2) и «Локомотива» (3:4).

«Больших неожиданностей в чемпионате России кроме слабого старта московского «Спартака» я не вижу. Сложно сказать, что происходит в «Спартаке» внутри, мы видим, что в первых таймах команда показывает прекрасный футбол – такой, что создается ощущение, что у соперников шансов нет. Но что происходит во вторых таймах, сложно даже описать.

Предстоит им наладить свою игру, тем более клуб вскоре должен дебютировать в Лиге чемпионов. Нужно пожелать команде удачи», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Мутко Виталий
Комментарии (19)
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zatonn
1503403767
Для большинства россиян вообще неожиданно, кто российским футболом много лет руководит, и что?!
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catalin17CSKA
1503403935
Какое отношение вообще имеет президент РФС к какому-то определённому клубу
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paracetamol
1503404030
Почему сложно? Каждый год в этом бардаке одно и то же. И в прошлом году 0-4 залетали.
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Диктор
1503406976
Смените руководство клуба,а в частности Наиля Измайлова и все наладится.
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TRACTOR
1503409205
Какая ему разница, что происходит внутри спартака?
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acer2003
1503410572
Лучше молчи, умнее выглядишь
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insider_retro
1503413747
Сложно сказать - не говори.... Вникни, разберись, послушай специалистов, а потом декламируй.... На твоей должности не должно быть неожиданностей, а то конфузов не оберёшься.... "Русские привыкли к неожиданностям..." (Эрих Мария Ремарк)
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SPARTAK M222222222
1503422837
Погодите погодите ещё как Юве в сезоне 15/16 , тоже чемпионами станем!!!!
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Palev0
1503423068
Корону с головы лопатой снесут, глядишь и всё наладится. Один хрен в ЛЧ за них будем болеть.
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SEREZHA7575
1503423353
что больше тем нет? прие......сь к Спартаку !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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