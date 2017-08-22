Мутко: «Сложно сказать, что происходит внутри «Спартака»

Глава РФС Виталий Мутко считает очень неожиданным невнятный старт действующего чемпиона России «Спартака» в нынешнем розыгрыше РФПЛ.

После семи туров красно-белые располагаются лишь на десятом месте, набрав восемь очков и потерпев уже три поражения: от «Зенита» (1:5), ЦСКА (1:2) и «Локомотива» (3:4).

«Больших неожиданностей в чемпионате России кроме слабого старта московского «Спартака» я не вижу. Сложно сказать, что происходит в «Спартаке» внутри, мы видим, что в первых таймах команда показывает прекрасный футбол – такой, что создается ощущение, что у соперников шансов нет. Но что происходит во вторых таймах, сложно даже описать.

Предстоит им наладить свою игру, тем более клуб вскоре должен дебютировать в Лиге чемпионов. Нужно пожелать команде удачи», – сказал Мутко.