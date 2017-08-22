Все билеты на матч «Зенита» с «Утрехтом» проданы

На ответном матче «Зенита» с «Утрехтом» в рамках четвертого отборочного раунда Лиги Европы ожидается аншлаг. Клуб объявил о завершении продажи билетов за два дня до игры.

«Сине-бело-голубые объявляют о завершении реализации билетов на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА за два дня до игры», – говорится в сообщении клуба.

Ответный матч четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Утрехт» состоится в четверг, 24 августа, в 20:00 по московскому времени. В первой встрече сильнее были футболисты голландского клуба – 1:0.