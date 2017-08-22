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    Все билеты на матч «Зенита» с «Утрехтом» проданы

    На ответном матче «Зенита» с «Утрехтом» в рамках четвертого отборочного раунда Лиги Европы ожидается аншлаг. Клуб объявил о завершении продажи билетов за два дня до игры.

    «Сине-бело-голубые объявляют о завершении реализации билетов на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА за два дня до игры», – говорится в сообщении клуба.

    Ответный матч четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Утрехт» состоится в четверг, 24 августа, в 20:00 по московскому времени. В первой встрече сильнее были футболисты голландского клуба – 1:0.

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.08.2017 10:42
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 24 августа 2017, 14:12

      Терять нечего,рвать и побеждать !

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 августа 2017, 10:49

      Неужто все 60 тыщ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Palev0 22 августа 2017, 20:47

      Ребят, всё будет, соберитесь, а мы в вас верим и поддержим!

      0
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      Рейтинг: +3414

      AZ 22 августа 2017, 18:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Утрехт в Эредевизи идет на 1 месте после двух туров правда с 0 пропущенными мячами) Вперед Утрехт)

      -5
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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 22 августа 2017, 15:06

      Порвать Голландских выскочек на Британских флаг!!! Зенит-вперёд!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 августа 2017, 13:56

      Главное чтобы зина оправдала ожидание своих болельщиков. Надеюсь они разнесут голландцев и пройдут дальше в группу ЛЕ.

      5
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      Рейтинг: +840

      vovan55 22 августа 2017, 13:42

      сколько желающих посмотреть на утрехт...

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset 22 августа 2017, 13:24

      Ну после такого счета любой болельщик будет смотреть матч с интересом. Вдруг это последний матч в ЛЕ в этом сезоне.

      0
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 22 августа 2017, 12:50

      Надеюсь вираж в четверг поистине станет 12-ым игроком, и мы развалим конопляных 3-0!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 22 августа 2017, 12:12

      Возможно, Манчини Лига Европы не нужна

      1
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