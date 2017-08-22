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Все билеты на матч «Зенита» с «Утрехтом» проданы

22 августа 2017, 10:42
23

На ответном матче «Зенита» с «Утрехтом» в рамках четвертого отборочного раунда Лиги Европы ожидается аншлаг. Клуб объявил о завершении продажи билетов за два дня до игры.

«Сине-бело-голубые объявляют о завершении реализации билетов на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА за два дня до игры», – говорится в сообщении клуба.

Ответный матч четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Утрехт» состоится в четверг, 24 августа, в 20:00 по московскому времени. В первой встрече сильнее были футболисты голландского клуба – 1:0.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Зенит Утрехт
Комментарии (23)
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alp
1503387913
Вот это посещаемость! это в четверг, в 8 вечера, на Крестовском, откуда потом запарно выезжать!
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vladimir-7
1503388761
Зенит выиграет со счетом 3:0 и молодцы питерские, такая поддержка, это что-то.
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dyema
1503388923
Круто!!!
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ALeX-161-rus
1503392164
Зенит обязан проходить в группу.
Ответить
paracetamol
1503393085
Здорово!
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Sasha1086
1503395445
Надеюсь вираж в четверг поистине станет 12-ым игроком, и мы развалим конопляных 3-0!!!
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vovan55
1503398536
сколько желающих посмотреть на утрехт...
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ivanthebest
1503399383
Главное чтобы зина оправдала ожидание своих болельщиков. Надеюсь они разнесут голландцев и пройдут дальше в группу ЛЕ.
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√монегаск√
1503403598
Порвать Голландских выскочек на Британских флаг!!! Зенит-вперёд!!!
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AZ
1503416295
Утрехт в Эредевизи идет на 1 месте после двух туров правда с 0 пропущенными мячами) Вперед Утрехт)
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