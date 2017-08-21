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Футболисты «Барселоны» выражают недовольство трансферной политикой клуба

21 августа 2017, 21:55
11

Футболисты «Барселоны» выражают недовольство тем, как ведет себя клубное руководство в нынешнее трансферное окно. В частности, игроков очень расстроила продажа нападающего Неймара в «ПСЖ».

Сообщается, что по этой причине форвард сине-гранатовых Лионель Месси до сих пор затягивает с продлением контракта. Также ранее не исключил своего ухода из каталонской команды полузащитник Андрес Иньеста.

Напомним, что «Барселона» не сумела завоевать первый трофей в сезоне, уступив в Суперкубке «Реалу» (1:3; 0:2).

Источник: Cadena SER
Комментарии (11)
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the eternal knight
1503342302
Долой Месси✊
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the eternal knight
1503342339
Долой Иньеста✊
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the eternal knight
1503342377
Долой будущее барселоны
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the eternal knight
1503342903
Для минусодрочеров. Внизу был сарказм
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filosof sparty
1503344240
Ребят, у нас ещё хуже!)))
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+50/-50
1503346601
Не всё гладко в Датском королевстве. Дело не в Неймаре. Дело в микроклимате коллектива. Привыкли выигрывать "одной ногой". Первый звонок был в ответном матче ЛЧ Барселона - ПСЖ, когда судья вытянул Барсу. Тогда было видно, что команда "потухшая". Беда Барсы в перенасыщении звёздами. А кадры на поле надо "перетрахивать", как Лукашенко делает в Беларуси. Тогда будет порядок.
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38 попугаев
1503347740
Как то прихерели по моему футболисты Барселоны, их дело играть, а не трансфероной политикой заниматься. Вот не в одном другом клубе не слышал что бы футболисты тренеров выбирали, говорили кого им ещё купить, выражали недовольство трансферной политикой. Месси скоро иконы со своим ликом продавать будет!
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карасевщина
1503350035
жиру бесятся
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liverpool19861986
1503350075
Дальше то что,что это за новость!?Все когда нибудь чем то не довольны
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КЭТиК
1503367748
Вариантов у Барселоны нет
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