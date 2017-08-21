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    Футболисты «Барселоны» выражают недовольство трансферной политикой клуба

    Футболисты «Барселоны» выражают недовольство тем, как ведет себя клубное руководство в нынешнее трансферное окно. В частности, игроков очень расстроила продажа нападающего Неймара в «ПСЖ».

    Сообщается, что по этой причине форвард сине-гранатовых Лионель Месси до сих пор затягивает с продлением контракта. Также ранее не исключил своего ухода из каталонской команды полузащитник Андрес Иньеста.

    Напомним, что «Барселона» не сумела завоевать первый трофей в сезоне, уступив в Суперкубке «Реалу» (1:3; 0:2).

    Источник: Cadena SER

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    21.08.2017 21:55
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 22 августа 2017, 05:09

      Вариантов у Барселоны нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 22 августа 2017, 00:14

      Дальше то что,что это за новость!?Все когда нибудь чем то не довольны

      1
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 августа 2017, 00:13

      жиру бесятся

      0
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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 21 августа 2017, 23:35

      Как то прихерели по моему футболисты Барселоны, их дело играть, а не трансфероной политикой заниматься.
      Вот не в одном другом клубе не слышал что бы футболисты тренеров выбирали, говорили кого им ещё купить, выражали недовольство трансферной политикой.
      Месси скоро иконы со своим ликом продавать будет!

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 21 августа 2017, 23:16

      Не всё гладко в Датском королевстве. Дело не в Неймаре. Дело в микроклимате коллектива. Привыкли выигрывать "одной ногой". Первый звонок был в ответном матче ЛЧ Барселона - ПСЖ, когда судья вытянул Барсу. Тогда было видно, что команда "потухшая". Беда Барсы в перенасыщении звёздами. А кадры на поле надо "перетрахивать", как Лукашенко делает в Беларуси. Тогда будет порядок.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 21 августа 2017, 22:37

      Ребят, у нас ещё хуже!)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +31

      the eternal knight 21 августа 2017, 22:15

      Для минусодрочеров. Внизу был сарказм

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31

      the eternal knight 21 августа 2017, 22:06

      Долой будущее барселоны

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      the eternal knight 21 августа 2017, 22:05

      Долой Иньеста✊

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +31

      the eternal knight 21 августа 2017, 22:05

      Долой Месси✊

      -2
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