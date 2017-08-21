Футболисты «Барселоны» выражают недовольство трансферной политикой клуба

Футболисты «Барселоны» выражают недовольство тем, как ведет себя клубное руководство в нынешнее трансферное окно. В частности, игроков очень расстроила продажа нападающего Неймара в «ПСЖ».

Сообщается, что по этой причине форвард сине-гранатовых Лионель Месси до сих пор затягивает с продлением контракта. Также ранее не исключил своего ухода из каталонской команды полузащитник Андрес Иньеста.

Напомним, что «Барселона» не сумела завоевать первый трофей в сезоне, уступив в Суперкубке «Реалу» (1:3; 0:2).