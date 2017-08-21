Иньеста не стал исключать своего ухода из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, комментируя вопрос о продлении контракта с клубом, заявил, что начал задумываться о своем будущем, чего не допускал ранее.

«Сейчас соглашение с «Барселоной» не продлено, оно действует до конца нынешнего сезона. Признаться, испытываю чувства, которые мне не знакомы были раньше. Я бы их назвал мыслями о будущем. Три года назад я не мог представить себе ухода из «Барселоны», но на сегодня такой сценарий исключать нельзя», – приводит слова испанца El Pais.

Иньеста выступает за каталонцев с 2002 года и успел провести 412 матчей и забить 34 гола.