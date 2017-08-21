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    Иньеста не стал исключать своего ухода из «Барселоны»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, комментируя вопрос о продлении контракта с клубом, заявил, что начал задумываться о своем будущем, чего не допускал ранее.

    «Сейчас соглашение с «Барселоной» не продлено, оно действует до конца нынешнего сезона. Признаться, испытываю чувства, которые мне не знакомы были раньше. Я бы их назвал мыслями о будущем. Три года назад я не мог представить себе ухода из «Барселоны», но на сегодня такой сценарий исключать нельзя», – приводит слова испанца El Pais.

    Иньеста выступает за каталонцев с 2002 года и успел провести 412 матчей и забить 34 гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2017 12:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -55

      Real. 21 августа 2017, 22:03

      В ПСЖ

      1
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      Рейтинг: +720

      Flydis 21 августа 2017, 15:20

      В Барсе сейчас все очень и очень плохо, раз Иньеста уже подумывает свалить.
      Бартомеу, видимо, разваливает команду.

      0
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      Рейтинг: +110

      Schicko > soccerfanivan 22 августа 2017, 09:39

      бодрого Брежнева? Отец, ты?))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 августа 2017, 14:07

      Андрюха, рано ты о будущем задумался,надо бы еще сезона 2 за Барсу попахать,ведь можешь же...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 августа 2017, 12:39

      Легенда барсы и сборной Испании... ты заслуживал золотой мяч 10 году... ну увы сегодня не за игру его дают... последний кто заслужена получил эт кака 7 году

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Schicko > de bruyne 21 августа 2017, 13:21

      Не 10, а 12 год. В 2010 мячик должен был получать Снейдер.
      А все остальные года с 2008 по 2016 все по делу.

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      Ответить
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      Рейтинг: -55

      Real. > Schicko 21 августа 2017, 22:02

      ((-

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