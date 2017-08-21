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    Клопп: «Мане крут тем, что способен менять ход игры»

    Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, чем особенно хорош полузащитник его команды Садьо Мане. По словам немца, африканец может изменить ход любой встречи.

    «На мой взгляд, мы сделали очень большое дело, сумев в прошлом сезоне четвертое место фактически без Мане. Его слишком долго не было с командой. Африканца многие сейчас хвалят, но давайте это делать ближе к концу чемпионата. Круто, что он может менять игру. Садьо обладает хорошей скоростью, но и думает он достаточно быстро», – говорит Клопп.

    Мане принес «Ливерпулю» победу в матче второго тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:0).

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    21.08.2017 16:27
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +117

      Chizhova 22 августа 2017, 00:04

      Ещё бы купить кого нибудь

      1
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      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > Chizhova 22 августа 2017, 08:29

      Нападающего надо, как насчет Обамеянга?

      1
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