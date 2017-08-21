Кейн поддерживает идею закрывать трансферное окно в Англии до начала сезона

Нападающий английского «Тоттенхэма» Гарри Кейн выразил свое мнение по поводу нововведения в АПЛ, согласно которому трансферное окно будет закрываться до первого тура нового сезона.

Так, форвард полагает, что это будет верным шагом, поскольку футболисты, будучи в курсе возможного перехода в другую команду, не имеют возможности должным образом концентрироваться на игре.

Окончательное решение по этому вопросу планируется принять 7 сентября, когда соберутся владельцы всех 20 клубов АПЛ. Для регламентации новой нормы необходимо согласие двух третей голосующих (один клуб – один голос).