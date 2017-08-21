Романцев: «Тренер будет виноват всегда и во всем – это неписаный закон»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев признался, что никогда не критиковал своих коллег за неудачи. По словам ветерана, он и к рядовым работникам клуба всегда относился с уважением. Романцев считает, что сейчас в «Спартаке» уже далеко не все решает слово тренера.

– Честно говоря, мне не очень удобно рассуждать на эту тему. Особенно после его неудач. Во-первых, это команда всей моей жизни. Во-вторых, я никогда не критиковал своих коллег.

– И все-таки взгляд со стороны Олега Романцева всегда интересен.

– Что ж, спасибо на добром слове. Сейчас, наверное, спросите что-нибудь о Каррере?

– Похоже, из кумира итальянец постепенно превращается в виновника неудач. Недавно его спросили, почему он уволил нескольких сотрудников, с кем команда стала чемпионом. В частности, водителя автобуса. И тренер ответил, что он об этом ничего знал.

– Меня это не удивляет – таковы особенности нашей профессии. Тренер будет виноват всегда и во всем – это неписаный закон. Что касается водителя, то лично я всегда с большим уважением относился к человеку, который возит мою команду, мне никогда не было это безразлично. У нас был прекрасный шофер – Николай Дорошин, Царствие ему небесное. Золотой мужик, его все звали просто Матвеичем.

– Еще из команды ушел доктор Лю.

– Уникальный специалист, которого я брал в «Спартак». Возможно, сейчас настали такие времена, когда уже не все решает тренер.

– Кроме состава?

– Да уж, здесь он сам себе голова. Хотя всякое случается…