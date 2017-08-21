Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Романцев: «Тренер будет виноват всегда и во всем – это неписаный закон»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев признался, что никогда не критиковал своих коллег за неудачи. По словам ветерана, он и к рядовым работникам клуба всегда относился с уважением. Романцев считает, что сейчас в «Спартаке» уже далеко не все решает слово тренера.

    – Честно говоря, мне не очень удобно рассуждать на эту тему. Особенно после его неудач. Во-первых, это команда всей моей жизни. Во-вторых, я никогда не критиковал своих коллег.

    – И все-таки взгляд со стороны Олега Романцева всегда интересен.

    – Что ж, спасибо на добром слове. Сейчас, наверное, спросите что-нибудь о Каррере?

    – Похоже, из кумира итальянец постепенно превращается в виновника неудач. Недавно его спросили, почему он уволил нескольких сотрудников, с кем команда стала чемпионом. В частности, водителя автобуса. И тренер ответил, что он об этом ничего знал.

    – Меня это не удивляет – таковы особенности нашей профессии. Тренер будет виноват всегда и во всем – это неписаный закон. Что касается водителя, то лично я всегда с большим уважением относился к человеку, который возит мою команду, мне никогда не было это безразлично. У нас был прекрасный шофер – Николай Дорошин, Царствие ему небесное. Золотой мужик, его все звали просто Матвеичем.

    – Еще из команды ушел доктор Лю.

    – Уникальный специалист, которого я брал в «Спартак». Возможно, сейчас настали такие времена, когда уже не все решает тренер.

    – Кроме состава?

    – Да уж, здесь он сам себе голова. Хотя всякое случается…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2017 10:42
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +106

      kos999 22 августа 2017, 18:01

      так всегда было в футболе...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1088

      IVAN1975 21 августа 2017, 15:07

      надо Романцева попросить быть консультантом Спартака,пусть поделится опытом! может и заиграют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2017, 12:09

      Сыпется спам потихонечку, сыпется...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > prezent2017 21 августа 2017, 19:12

      Да не потихонечку!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11