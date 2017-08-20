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    «Манчестер Сити» купит Месси за 300 миллионов. Кокорин снова забил. Дайджест событий дня

    Агент: «Ригони перешел в «Зенит»

    Представитель полузащитника аргентинского «Индепендьенте» Эмилиано Ригони Хуан Крус Ольер проинформировал общественность о переходе своего клиента в санкт-петербургский «Зенит», о чем ранее и писал «Бомбардир». «Сделка завершена. Ригони будет играть за «Зенит», – заявил Ольер. Скорее всего, официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время. Ориентировочная сумма перехода составляет 10 миллионов евро.

    Руководство «Спартака» не рассматривает вопрос об отставке Карреры

    Как стало известно, руководство московского «Спартака» по-прежнему доверяет главному тренеру команды Массимо Каррере, несмотря на не самый удачный старт в РФПЛ. Сейчас красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице. Соответственно, вопрос об отставке итальянского наставника сейчас не стоит. По мнению руководства «Спартака», столь существенные перемены только навредят команде в преддверии старта в Лиге чемпионов. Напомним, что в прошлом сезоне Каррера привел спартаковцев к первому месту в чемпионате России впервые за 16 лет.

    Кокорин забил за «Зенит» в пятом матче РФПЛ подряд

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметился забитым мячом в матче 7-го тура РФПЛ против «Амкара». 26-летний россиянин поражает ворота соперников в рамках чемпионата России в пятой игре подряд. Всего форвард провел за «Зенит» в нынешнем сезоне 10 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить за Месси 300 миллионов

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». По информации источника, английский клуб готов заплатить за 30-летнего аргентинца 300 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболист подпишет новый контракт с каталонской командой, рассчитанный до лета 2021 года. Зарплата игрока составит 60 миллионов евро в год. В прошлом сезоне Месси провел за «Барселону» в Примере 34 матча, в которых забил 37 голов и отдал 11 результативных передач.

    ЦСКА может подписать грузинского форварда Ростиашвили

    Нападающий «Шевардени-1906» Михаил Ростиашвили может продолжить карьеру в России. 26-летнего футболиста готов подписать ЦСКА, сообщает Worldsport.ge. По данным источника, форвард уже проходит медицинское обследование для московского клуба. Условия возможной сделки не сообщаются.

    АПЛ. «Челси» вырвал победу у «Тоттенхэма», Алонсо отметился дублем

    Состоялся очередной поединок второго тура АПЛ. В лондонском дерби встретились «Тоттенхэм» и «Челси». «Пенсионеры» счет в матче открыли и смогли сохранить его в свою пользу до финального свистка. Голами отметились Миши Батшуайи (в свои ворота) и Маркос Алонсо (дубль).

    Жонатас прибыл в Германию для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Ганновер-96»

    Нападающий «Рубина» Жонатас близок к переходу в «Ганновер-96». Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, форвард прибыл в Германию, где завтра пройдет медицинский осмотр перед подписанием контракта. Ранее сообщалось, что клуб из столицы Нижней Саксонии заплатит за 28-летнего бразильца 8 миллионов евро. В нынешнем сезоне Жонатас провел за «Рубин» в РФПЛ пять матчей, в которых забил четыре гола. В составе казанцев игрок выступал с 2016 года.

    Фото: globallookpress.com

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2017 22:30
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +5444

      Приус 21 августа 2017, 08:34

      Тоттенхем так и не додавил Челси, фантазии не хватило.

      9
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 21 августа 2017, 08:17

      Менеджеры Рубина дураки.Бердыев ты куда смотришь???????????Без Жонатаса вы не сможете бороться за чемпионство.

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Anton-champion 21 августа 2017, 09:19

      Они же Дзюбу забирают. Всё будет хорошо...

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 августа 2017, 08:14

      Смотрел вчера интервью Карреры на Матч ТВ, паники не заметил, но и уверенности тоже.

      8
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 21 августа 2017, 08:02

      Может Месси есть смысл сменить команду, просто для новых эмоций.

      8
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 августа 2017, 07:56

      Спартак проиграл всем своим соперникам,фарт кончился.

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 21 августа 2017, 07:49

      Не много ли аргентинцев в Питере на квадратный метр? Как бы не повторилась история с португальцами в Динамо.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 21 августа 2017, 07:25

      Цены на трансферном рынке за пределом разума.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 21 августа 2017, 07:24

      Кокорин, похоже, повзрослел или женитьба положительно сказалась, совсем другой человек.

      9
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      Рейтинг: +113

      Касабланка 21 августа 2017, 06:59

      Месси в другой клуб не уйдет никогда

      1
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      Рейтинг: +157

      pik54 21 августа 2017, 06:02

      пускай месси поиграет в другом клубе.

      1
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