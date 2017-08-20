«Манчестер Сити» купит Месси за 300 миллионов. Кокорин снова забил. Дайджест событий дня

Агент: «Ригони перешел в «Зенит»

Представитель полузащитника аргентинского «Индепендьенте» Эмилиано Ригони Хуан Крус Ольер проинформировал общественность о переходе своего клиента в санкт-петербургский «Зенит», о чем ранее и писал «Бомбардир». «Сделка завершена. Ригони будет играть за «Зенит», – заявил Ольер. Скорее всего, официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время. Ориентировочная сумма перехода составляет 10 миллионов евро.

Руководство «Спартака» не рассматривает вопрос об отставке Карреры

Как стало известно, руководство московского «Спартака» по-прежнему доверяет главному тренеру команды Массимо Каррере, несмотря на не самый удачный старт в РФПЛ. Сейчас красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице. Соответственно, вопрос об отставке итальянского наставника сейчас не стоит. По мнению руководства «Спартака», столь существенные перемены только навредят команде в преддверии старта в Лиге чемпионов. Напомним, что в прошлом сезоне Каррера привел спартаковцев к первому месту в чемпионате России впервые за 16 лет.

Кокорин забил за «Зенит» в пятом матче РФПЛ подряд

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметился забитым мячом в матче 7-го тура РФПЛ против «Амкара». 26-летний россиянин поражает ворота соперников в рамках чемпионата России в пятой игре подряд. Всего форвард провел за «Зенит» в нынешнем сезоне 10 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить за Месси 300 миллионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». По информации источника, английский клуб готов заплатить за 30-летнего аргентинца 300 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболист подпишет новый контракт с каталонской командой, рассчитанный до лета 2021 года. Зарплата игрока составит 60 миллионов евро в год. В прошлом сезоне Месси провел за «Барселону» в Примере 34 матча, в которых забил 37 голов и отдал 11 результативных передач.

ЦСКА может подписать грузинского форварда Ростиашвили

Нападающий «Шевардени-1906» Михаил Ростиашвили может продолжить карьеру в России. 26-летнего футболиста готов подписать ЦСКА, сообщает Worldsport.ge. По данным источника, форвард уже проходит медицинское обследование для московского клуба. Условия возможной сделки не сообщаются.

АПЛ. «Челси» вырвал победу у «Тоттенхэма», Алонсо отметился дублем

Состоялся очередной поединок второго тура АПЛ. В лондонском дерби встретились «Тоттенхэм» и «Челси». «Пенсионеры» счет в матче открыли и смогли сохранить его в свою пользу до финального свистка. Голами отметились Миши Батшуайи (в свои ворота) и Маркос Алонсо (дубль).

Жонатас прибыл в Германию для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Ганновер-96»

Нападающий «Рубина» Жонатас близок к переходу в «Ганновер-96». Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, форвард прибыл в Германию, где завтра пройдет медицинский осмотр перед подписанием контракта. Ранее сообщалось, что клуб из столицы Нижней Саксонии заплатит за 28-летнего бразильца 8 миллионов евро. В нынешнем сезоне Жонатас провел за «Рубин» в РФПЛ пять матчей, в которых забил четыре гола. В составе казанцев игрок выступал с 2016 года.

Фото: globallookpress.com