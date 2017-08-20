Источник: «Индепендьенте» согласился продать «Зениту» Ригони

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони близок к переезду в Россию. Аргентинский клуб согласился продать футболиста в «Зенит», утверждает El Tribuno. По данным источника, сумма сделки составит 10,5 миллионов евро. Сам 24-летний хавбек должен получить четырехлетний контракт. Ранее сообщалось, что «Зенит» направил свое последнее предложение по игроку, после которого питерский клуб прекратит любые попытки заполучить игрока.

Ригони в сезоне– 2016/2017 провел в чемпионате Аргентины 30 матчей, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.