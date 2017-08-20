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  • Источник: «Индепендьенте» согласился продать «Зениту» Ригони

Источник: «Индепендьенте» согласился продать «Зениту» Ригони

20 августа 2017, 07:02
14

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони близок к переезду в Россию. Аргентинский клуб согласился продать футболиста в «Зенит», утверждает El Tribuno. По данным источника, сумма сделки составит 10,5 миллионов евро. Сам 24-летний хавбек должен получить четырехлетний контракт. Ранее сообщалось, что «Зенит» направил свое последнее предложение по игроку, после которого питерский клуб прекратит любые попытки заполучить игрока.

Ригони в сезоне– 2016/2017 провел в чемпионате Аргентины 30 матчей, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Индепендьенте
Комментарии (14)
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ДСА
1503201934
Аргентинский Зенит !
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Bekmankek
1503203396
Скоро Зенит в Аргентинскую лигу перейдёт
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ALeX-161-rus
1503203500
Зачем Нобоа тогда брали,непонятно....
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mamba9090909
1503207515
Ещё один аргентинец?!!!
Ответить
яйва-яйва
1503211612
Неплохо!
Ответить
Romirez_369
1503211746
Санта Барбара, блин.
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raritet
1503212563
Такого еще не было в РФПЛ-как азербайджанцы на овощном рынке, так скоро аргентинцы на футбольном рынке России.
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Garrincha58
1503214631
на хрена козе баян также и Зениту очередной посредственный аргентинец
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VSt
1503216912
Аргентинцев вали кулем, потом разберем))
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Mariner
1503222323
Ну норм. Теперь ещё Косту докупить, чтоб у свиноты бомбануло, и вообще хорошо будет )))
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