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    Источник: «Индепендьенте» согласился продать «Зениту» Ригони

    Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони близок к переезду в Россию. Аргентинский клуб согласился продать футболиста в «Зенит», утверждает El Tribuno. По данным источника, сумма сделки составит 10,5 миллионов евро. Сам 24-летний хавбек должен получить четырехлетний контракт. Ранее сообщалось, что «Зенит» направил свое последнее предложение по игроку, после которого питерский клуб прекратит любые попытки заполучить игрока.

    Ригони в сезоне– 2016/2017 провел в чемпионате Аргентины 30 матчей, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2017 07:02
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 20 августа 2017, 12:45

      Ну норм. Теперь ещё Косту докупить, чтоб у свиноты бомбануло, и вообще хорошо будет )))

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Mariner 20 августа 2017, 17:51

      Играет и забивает один Кокоша, а весь шлак ваш аргентинский через год вы никому не впарите. Игру с "Амкаром" видел? Если нет разницы, то зачем платить больше?

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 20 августа 2017, 11:15

      Аргентинцев вали кулем, потом разберем))

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 августа 2017, 10:37

      на хрена козе баян также и Зениту очередной посредственный аргентинец

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 20 августа 2017, 10:02

      Такого еще не было в РФПЛ-как азербайджанцы на овощном рынке, так скоро аргентинцы на футбольном рынке России.

      3
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      Рейтинг: +115

      Romirez_369 20 августа 2017, 09:49

      Санта Барбара, блин.

      2
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 20 августа 2017, 09:46

      Неплохо!

      0
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      Рейтинг: +6931

      mamba9090909 20 августа 2017, 08:38

      Ещё один аргентинец?!!!

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 20 августа 2017, 07:31

      Зачем Нобоа тогда брали,непонятно....

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > ALeX-161-rus 20 августа 2017, 09:42

      Длинная скамейка - чемп/кубок/ЛЕ же. Вот и набрали состава 3 уже, наверное.

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > ALeX-161-rus 20 августа 2017, 13:52

      Нобоа брал Луческу,а сейчас другая команда и задачи изменились.Берут много аргентинских футболистов , чтобы наши научились танцевать Аргентинское танго.Вопрос научатся ли, и как хорошо?!

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      Рейтинг: +27

      Bekmankek 20 августа 2017, 07:29

      Скоро Зенит в Аргентинскую лигу перейдёт

      2
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      Рейтинг: +161

      adekvat 20 августа 2017, 07:15

      Аргентина - Ямайка 5-0

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