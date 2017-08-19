Ари заявил, что на поле никогда не ругается на судей и соперников

Нападающий московского «Локомотива» Ари, проходящий курс реабилитации от травмы, в перерыве матча седьмого тура РФПЛ между московским «Спартаком» и железнодорожниками прокомментировал ход встречи, а также раскрыл некоторые детали своего поведения на поле.

«У нас в первом тайме было три шанса, но не забили. А «Спартак» свои моменты реализовал. В этом и есть футбол.

Из ложи прессы смотрю матч впервые. Тут спокойнее, чем на фанатском секторе. Ну и я стараюсь себя контролировать, потому что тут камеры. На прошлой игре переживал куда сильнее.

Если ругаюсь, то на португальском, чтобы никто не понял. А вообще, ругательства с моей стороны никогда не направлены в сторону игроков или судьи — только чтобы в целом выразить эмоции», – заявил бразилец.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи «Спартак» – «Локомотив».