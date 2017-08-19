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    Ари заявил, что на поле никогда не ругается на судей и соперников

    Нападающий московского «Локомотива» Ари, проходящий курс реабилитации от травмы, в перерыве матча седьмого тура РФПЛ между московским «Спартаком» и железнодорожниками прокомментировал ход встречи, а также раскрыл некоторые детали своего поведения на поле.

    «У нас в первом тайме было три шанса, но не забили. А «Спартак» свои моменты реализовал. В этом и есть футбол.

    Из ложи прессы смотрю матч впервые. Тут спокойнее, чем на фанатском секторе. Ну и я стараюсь себя контролировать, потому что тут камеры. На прошлой игре переживал куда сильнее.

    Если ругаюсь, то на португальском, чтобы никто не понял. А вообще, ругательства с моей стороны никогда не направлены в сторону игроков или судьи — только чтобы в целом выразить эмоции», – заявил бразилец.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи «Спартак» – «Локомотив».

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2017 19:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 19 августа 2017, 22:26

      Угу. "Я не ругаюсь на поле, сразу по башке бью."

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 августа 2017, 20:25

      афоризм от ари- я не ругаюсь,а выражаю свои эмоции....

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