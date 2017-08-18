Кузяев не удивлен, что попал в расширенный список сборной

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Далер Кузяев поделился чувствами от первого в жизни вызова в сборную России. По словам хавбека, известие о приглашении не стало для него сюрпризом.

Напомним, что в рамках ближайшего сбора россияне сыграют товарищеский матч против московского «Динамо».

– Как узнали, что попали в расширенный список сборной России?

– Через интернет. Ощущения сейчас, конечно, самые радостные. Вызов в сборную получил впервые. Однако это не окончательный список. Чтобы попасть в него, нужно продолжать работать. Но вообще вызову очень рад.

– Стал ли он для вас сюрпризом?

– Если честно признаться, наверное, нет, потому что было заранее известно, что сейчас главный тренер будет в основном просматривать ближайший резерв сборной.