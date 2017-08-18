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    Кузяев не удивлен, что попал в расширенный список сборной

    Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Далер Кузяев поделился чувствами от первого в жизни вызова в сборную России. По словам хавбека, известие о приглашении не стало для него сюрпризом.

    Напомним, что в рамках ближайшего сбора россияне сыграют товарищеский матч против московского «Динамо».

    – Как узнали, что попали в расширенный список сборной России?

    – Через интернет. Ощущения сейчас, конечно, самые радостные. Вызов в сборную получил впервые. Однако это не окончательный список. Чтобы попасть в него, нужно продолжать работать. Но вообще вызову очень рад.

    – Стал ли он для вас сюрпризом?

    – Если честно признаться, наверное, нет, потому что было заранее известно, что сейчас главный тренер будет в основном просматривать ближайший резерв сборной.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.08.2017 01:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 18 августа 2017, 20:38

      Уж если никакущего Нойштедтера берут, то почему бы не взять неплохого Кузяева?!

      0
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 18 августа 2017, 17:29

      не плохо вроде играешь ,так и продолжай и прогрессируй и оля и место в основе будет в сборной

      0
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      Рейтинг: +17749

      paracetamol 18 августа 2017, 12:08

      С таким барахлом вместе, после Зенита, играть - себя не уважать!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 августа 2017, 10:47

      первый пошел

      0
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 18 августа 2017, 07:18

      Какой то список некузявый

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 августа 2017, 03:52

      И верно, чего было удивляться, попадая в состав почти во всех матчах и при этом играя очень прилично...

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