Гладилин: «Даже с учетом потерь «Краснодар» должен проходить «Црвену Звезду»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин выразил мнение, что «Краснодар» по классу сильнее «Црвены Звезды». Команды проведут двухраундовое противостояние в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.

«Судя по силам, «Краснодар» должен проходить «Црвену Звезду». Думаю, что «быки» в этом матче выиграют. По подбору игроков и классу они выше. Даже с учетом потерь у «Краснодара» найдутся силы против сербской команды.

Смолов – волевой парень. Если у него ничего не болит и он выйдет на поле – сыграет хорошо», – заявил Гладилин.

Матч «Краснодар» – «Црвена Звезда» пройдет сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.