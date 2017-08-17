Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гладилин: «Даже с учетом потерь «Краснодар» должен проходить «Црвену Звезду»

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин выразил мнение, что «Краснодар» по классу сильнее «Црвены Звезды». Команды проведут двухраундовое противостояние в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.

    «Судя по силам, «Краснодар» должен проходить «Црвену Звезду». Думаю, что «быки» в этом матче выиграют. По подбору игроков и классу они выше. Даже с учетом потерь у «Краснодара» найдутся силы против сербской команды.

    Смолов – волевой парень. Если у него ничего не болит и он выйдет на поле – сыграет хорошо», – заявил Гладилин.

    Матч «Краснодар» – «Црвена Звезда» пройдет сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2017 18:44
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 17 августа 2017, 19:48

      Я больше рассчитываю на Игнатьева,Перейру чем на Федю.Давайте парни постарайтесь победить 2-0 ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 17 августа 2017, 19:03

      Не зглазь.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11