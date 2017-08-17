Тихонов: «Поражение «Зенита» от «Утрехта»? Когда же проснутся совесть, самолюбие и патриотизм у руководителей «Газпрома»?

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов дал оценку игре «Зенита» в первом матче с «Утрехтом» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Питерцы в гостях уступили сопернику со счетом 0:1.

«Вчера посмотрел матч Лиги Европы «Утрехт» – «Зенит» и был поражен беспомощностью питерской команды, потратившей летом почти сотню миллионов на трансферы. 90 минут потраченных у телевизора.

Самое смешное, что перед началом сезона боссы «Зенита» во главе с Фурсенко делали наполеоновские заявления. Через пять лет они собираются выиграть Лигу чемпионов. Мы это слышали и пять, и десять лет назад, но в последние годы наши клубы не могут выйти из группы.

Когда 350-тысячный городок Утрехт выходит победителем из противостояния с 5,5-миллионным Петербургом стоит задуматься, когда же проснутся совесть, самолюбие и патриотизм у руководителей «Газпрома».

Приглашенный итальянский тренер Роберто Манчини проехался катком по всем клубам, где работал и прославился непомерными тратами. В общей сложности на трансферы он потратил около 600 миллионов долларов, а выдающихся результатов не добился.

Но пока у нас руководят такие как Мутко и Фурсенко других решений ждать не приходится.

Будем ждать ответного матча. Если «Зенит» на этом бездарно завершит выступления в Еврокубках, надо гнать шефа РФС и его друга и президента «Зенита» Фурсенко. Они уже неоднократно себя показывали с самой худшей стороны.

Неужели и с российским футболом придется президенту страны лично разбираться во всех вопросах. Я уже писал, что у нас президент отвечает за ремонт школ, за покупку родителями парт, за дороги и молоко. Наверное, пора с кого-то спросить и в футболе?» – написал Тихонов на в своем официальном сайте.

«Зенит» в нынешнем сезоне потерпел два поражения и оба раза в квалификации Лиги Европы.