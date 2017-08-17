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    Тихонов: «Поражение «Зенита» от «Утрехта»? Когда же проснутся совесть, самолюбие и патриотизм у руководителей «Газпрома»?

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов дал оценку игре «Зенита» в первом матче с «Утрехтом» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Питерцы в гостях уступили сопернику со счетом 0:1.

    «Вчера посмотрел матч Лиги Европы «Утрехт» – «Зенит» и был поражен беспомощностью питерской команды, потратившей летом почти сотню миллионов на трансферы. 90 минут потраченных у телевизора.

    Самое смешное, что перед началом сезона боссы «Зенита» во главе с Фурсенко делали наполеоновские заявления. Через пять лет они собираются выиграть Лигу чемпионов. Мы это слышали и пять, и десять лет назад, но в последние годы наши клубы не могут выйти из группы.
    Когда 350-тысячный городок Утрехт выходит победителем из противостояния с 5,5-миллионным Петербургом стоит задуматься, когда же проснутся совесть, самолюбие и патриотизм у руководителей «Газпрома».

    Приглашенный итальянский тренер Роберто Манчини проехался катком по всем клубам, где работал и прославился непомерными тратами. В общей сложности на трансферы он потратил около 600 миллионов долларов, а выдающихся результатов не добился.
    Но пока у нас руководят такие как Мутко и Фурсенко других решений ждать не приходится.

    Будем ждать ответного матча. Если «Зенит» на этом бездарно завершит выступления в Еврокубках, надо гнать шефа РФС и его друга и президента «Зенита» Фурсенко. Они уже неоднократно себя показывали с самой худшей стороны.

    Неужели и с российским футболом придется президенту страны лично разбираться во всех вопросах. Я уже писал, что у нас президент отвечает за ремонт школ, за покупку родителями парт, за дороги и молоко. Наверное, пора с кого-то спросить и в футболе?» – написал Тихонов на в своем официальном сайте.

    «Зенит» в нынешнем сезоне потерпел два поражения и оба раза в квалификации Лиги Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2017 12:53
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +5462

      SPACE TRUCKIN 22 августа 2017, 12:40

      Зенит таким составом и тренером должен выносить всех середняков без исключения...а то мы только дома орлы...как на выезд - так проблемы...то с Уралом,то с Утрехтом...никакие отговорки не должны оправдывать 100- млн-ное вложение в межсезонье...

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      Рейтинг: +131

      VIKZH 18 августа 2017, 09:41

      Господину Тихонову было бы логичней начать с рассказа о наши "успехах" в биатлоне за последние лет 7

      0
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      Рейтинг: +17748

      paracetamol 18 августа 2017, 09:31

      В футбол играть, это не рэкетом в регионе руководить, ту соображать надо.

      -1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 августа 2017, 18:10

      Вот и лыжники уже готовы футболом руководить, а заодно и Газпромом. Да больше того! Он и президенту указывает, что с футболом пора разбираться. Старость не радость.

      -1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 17 августа 2017, 17:50

      два раза говорил уже что фурсенко гнать надо..ну и мутко..

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      Рейтинг: +2283

      Бриг > Chernyi Lis 17 августа 2017, 18:15

      А ты третий раз скажи, и понастойчивее. С балкона можно покричать, может кто и услышит.

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Бриг 17 августа 2017, 18:29

      чет ниче не вижу остроумного или просто прикола))

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      Рейтинг: +5881

      Павелий 17 августа 2017, 16:28

      В контрактах оставить суммы не более 1 млн рублей в месяц. Всё остальное - премиальные, чётко зависящие от результата. В контракте прописывать иностранцам учить русский язык (и тренерам тоже). Проводить регулярные внеплановые проверки всех команд, которые содержит Газпром, на предмет эффективного использования БЮДЖЕТНЫХ средств.

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      Рейтинг: +93

      stachel > Павелий 17 августа 2017, 16:54

      Открою тебе великий секрет: АО Газпром не использует для финансирования спорта вообще и ПФК Зенит в частности, бюджетные средства. Используются только чистая прибыль концерна, после выплаты всех налогов и необходимых отчислений.

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      Рейтинг: +5881

      Павелий > stachel 17 августа 2017, 17:11

      Ты вроде взрослый парень. Да, и Газпром, и Газпромнефть направляют на содержание Зенита деньги (за вычетом отчислений) полученные как от продажи нефте-газопродуктов, так и от начислений на акции. Но есть важный нюанс: основной держатель акций Газпрома - государство, а Газпром - владелец ФК Зенит. Т.е., говоря юридическим языком, Зенит - внучка государства.
      Поэтому сначала выучи матчасть, а только потом отвлекай умных людей.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг > Павелий 17 августа 2017, 18:18

      А что так щедро - миллион. Ни фига себе! Нужно среднюю по региону. А если в Дагестане играют - пусть аварский учат хотя бы.

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > stachel 17 августа 2017, 18:26

      и эта правда..тоже

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      Chernyi Lis > Бриг 17 августа 2017, 18:31

      какой ты регион имеешь ввиду что не имеет ляма..)))на одного футболера..

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      Chernyi Lis > Павелий 17 августа 2017, 18:50

      отправляют не с казны..а от прибыли своей..чет не кричит народ запада..где бешенные деньги крутятся у команд и не в пользу бывает..потому что это дело коммерции!

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      Рейтинг: +5881

      Павелий > soccerfanivan 17 августа 2017, 20:57

      Согласен. Надо вообще референдум: имеет ли Газпром право финансировать такой всегда убыточный с точки зрения денег и часто убыточный с точки зрения игры клуб?

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      Рейтинг: +11239

      alp 17 августа 2017, 16:07

      во! еще один специалист ))) смешал мух и котлет в одной посуде да еще и чаем залил )))

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      Рейтинг: +761

      martin gore 17 августа 2017, 15:57

      рупор иха мать. совесть наша! прорвало. тоже подумал про Андрея сначала, а этот пусть лопочет не авторитет(для меня).

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 17 августа 2017, 15:51

      Не надо ля ля. Генеральный спонсор показа - Лига ставок.

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 17 августа 2017, 15:39

      Как стрелял в яблочко, так и сказал в десятку.

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