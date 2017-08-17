Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тихонов: «Поражение «Зенита» от «Утрехта»? Когда же проснутся совесть, самолюбие и патриотизм у руководителей «Газпрома»?

Тихонов: «Поражение «Зенита» от «Утрехта»? Когда же проснутся совесть, самолюбие и патриотизм у руководителей «Газпрома»?

17 августа 2017, 12:53
56

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов дал оценку игре «Зенита» в первом матче с «Утрехтом» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Питерцы в гостях уступили сопернику со счетом 0:1.

«Вчера посмотрел матч Лиги Европы «Утрехт» – «Зенит» и был поражен беспомощностью питерской команды, потратившей летом почти сотню миллионов на трансферы. 90 минут потраченных у телевизора.

Самое смешное, что перед началом сезона боссы «Зенита» во главе с Фурсенко делали наполеоновские заявления. Через пять лет они собираются выиграть Лигу чемпионов. Мы это слышали и пять, и десять лет назад, но в последние годы наши клубы не могут выйти из группы.
Когда 350-тысячный городок Утрехт выходит победителем из противостояния с 5,5-миллионным Петербургом стоит задуматься, когда же проснутся совесть, самолюбие и патриотизм у руководителей «Газпрома».

Приглашенный итальянский тренер Роберто Манчини проехался катком по всем клубам, где работал и прославился непомерными тратами. В общей сложности на трансферы он потратил около 600 миллионов долларов, а выдающихся результатов не добился.
Но пока у нас руководят такие как Мутко и Фурсенко других решений ждать не приходится.

Будем ждать ответного матча. Если «Зенит» на этом бездарно завершит выступления в Еврокубках, надо гнать шефа РФС и его друга и президента «Зенита» Фурсенко. Они уже неоднократно себя показывали с самой худшей стороны.

Неужели и с российским футболом придется президенту страны лично разбираться во всех вопросах. Я уже писал, что у нас президент отвечает за ремонт школ, за покупку родителями парт, за дороги и молоко. Наверное, пора с кого-то спросить и в футболе?» – написал Тихонов на в своем официальном сайте.

«Зенит» в нынешнем сезоне потерпел два поражения и оба раза в квалификации Лиги Европы.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Утрехт
Комментарии (56)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Manilov
1502964034
Эх, Андрей...., ты ж толковый мужик. Конечно же никогда не проснутся ни самолюбие, ни патриотизм. А совести у них с рождения не было.
Ответить
Непутриот
1502965205
У Газпрёма нет такого слова Совесть! Как и у пиз...ла Фурсенко и иже с ними!
Ответить
Ded Pihto.
1502965454
Нужно всего одно действие,смыть Зинит в унитаз вместте с Мудком и Фурсенкай(заодно и братца прихватить).Я вас уверяю,это обойдётся дешевле народу России.
Ответить
zenitforever2015
1502967328
А почему человек с уголовным прошлым вообще пытается здесь высказываться о совести и патриотизме? Верх цинизма!
Ответить
Zubo
1502970006
Ещё один горе аналитик, лимит убирайте и сразу всё у всех проснётся, и самолюбие и даже патриотизм, а совесть здесь не причём
Ответить
nikovitek
1502970145
У руководителей газпрома только есть жадность и чувство наживы. На Деньги пенсионеров "народное достояние" покупает легионеров за бешенные деньги. И все такие: "Вот она наша гордость." Газпром - жизнь меньшинства за счёт большинства во всей своей красе.
Ответить
valdemar47
1502971031
Да, Тихонов еще тот негодяй, но абсолютно все по делу. И Миллер, и особенно Фурсенко-паразиты Нашего футбола. Они должны быть в тюрьме пожизненно.
Ответить
InterMilLano1908
1502972000
Ну наконец у кого то появились яйца! Давно надо было бы гнать Мутко, вообще лучший вариант это бойкот тк сам он не уйдет! И запретить ставить на руководящие должности депутатов и министров! Там должны быть бывшие спортсмены или высококлассные специалисты!
Ответить
prtcs
1502973561
Как стрелял в яблочко, так и сказал в десятку.
Ответить
Бриг
1502982643
Вот и лыжники уже готовы футболом руководить, а заодно и Газпромом. Да больше того! Он и президенту указывает, что с футболом пора разбираться. Старость не радость.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
3
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+