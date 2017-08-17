Мутко: «Вызывает беспокойство, что Дзюба не проходит в состав «Зенита»

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал отсутствие в нынешнем сезоне постоянной игровой практики у форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Футболист считается основным нападающим сборной России.

«Конечно, беспокоит, что Дзюба не попадает в основу. Но он игрок серьезного уровня и должен справиться с этой ситуацией. Всегда сложно, когда приходит новый тренер со своей моделью и видением игры, у него есть сложившиеся принципы, взгляды плюс от него сразу требуют результата. Посмотрим, как все будет», – заявил Мутко.

Ранее не исключалось, что Дзюба продолжит карьеру в одном из клубов Турции.