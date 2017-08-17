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    Мутко: «Вызывает беспокойство, что Дзюба не проходит в состав «Зенита»

    Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал отсутствие в нынешнем сезоне постоянной игровой практики у форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Футболист считается основным нападающим сборной России.

    «Конечно, беспокоит, что Дзюба не попадает в основу. Но он игрок серьезного уровня и должен справиться с этой ситуацией. Всегда сложно, когда приходит новый тренер со своей моделью и видением игры, у него есть сложившиеся принципы, взгляды плюс от него сразу требуют результата. Посмотрим, как все будет», – заявил Мутко.

    Ранее не исключалось, что Дзюба продолжит карьеру в одном из клубов Турции.

    Источник: ТАСС

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    17.08.2017 12:27
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +875

      sidul1 17 августа 2017, 22:34

      А меня беспокоит,что такой мудак,как Мутко мутит нашим футболом.Все молчат и ждут отмашку от Путина.

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 августа 2017, 21:43

      А они что, кумовья?

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 17 августа 2017, 21:37

      Дзюбе и Кокорину надо хорошенько ВПРАВЛЯТЬ мозги и УКОРОТИТЬ язык, и чем БЫСТРЕЕ, тем ЛУЧШЕ!
      У них ЯВНО с мозгами НЕ ВСЁ в порядке, когда страдают такой ерундой!!!
      Руководство Зенита теперь убедилось, что ПРОМОРГАЛО этот момент и пустило на самотёк, а он привёл эту ПАРОЧКУ к СКАНДАЛАМ в "благородном" зенитовском семействе!
      А теперь, конечно, надо им ЗАПРЕТИТЬ пиариться в соцсетях, да и в свободное время за ними надо смотреть В ОБА ГЛАЗА, чтоб не позволяли себе лишнего!
      Надо их ПО ПОЛНОЙ загрузить тренировками, а то совсем ОБАРЗЕЛИ и НАГЛО себя ведут!
      Им что??? Больше нечем заняться, как только заниматься ЕРУНДОЙ???
      Пусть от обеда и до ЗАБОРА гоняют мяч, вот когда им пригодится их длинный язык!
      Дзюба и Кокорин только позорят Зенит и самих себя выставили в НЕПРИГЛЯДНОМ свете!!!
      Кто их ТЯНУЛ за ЯЗЫК???
      Кто их заставлял откалывать ИДИОТСКИЕ номера с УСАМИ!!!
      Они не умеют ПОДОБАЮЩЕ себя вести, на поле и вне его!
      Это вам пример того, что из себя представляют Дзюба и Кокорин!
      Все УВИДЕЛИ дурь этих двух НЕУДАЧНИКОВ!!!
      У них явно с мозгами не всё в порядке, если так себя БЕЗОБРАЗНО ведут!
      Всем стало сразу ПОНЯТНО, что из себя представляют эти два ИДИОТА от футбола!
      Ведь они сами себя выставляют в ДУРНОМ свете и сами себе портят БИОГРАФИЮ!
      Все увидели, что ДУРЬ так и прёт из них, а на футбол они уже и давно ЗАБИЛИ!!!
      Зарплата капает в карман, а что им бегать, пусть лошади бегают, а они ДУРЬЮ будут МАЯТЬСЯ и строить из себя ИДИОТОВ!
      Вот и вся их футбольная философия!
      Это ещё раз подтверждает, что Станислав Черчесов правильно сделал, что не взял их в сборную!
      Таким ПОШЛЯКАМ не место в сборной!
      Есть БОЛЕЕ достойные игроки, которые будут играть и приносить сборной большую пользу!!!
      "НАДЕЮСЬ, ИХ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ БУДЕТ В СБОРНОЙ!"

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 августа 2017, 18:28

      А за Полоза уже никто не волнуется. А был бы в Ростове.......

      4
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 17 августа 2017, 18:26

      других поводов для беспокойства просто нет.

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 17 августа 2017, 16:25

      Для этого нужно бегать а он не может

      0
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      Рейтинг: +759

      sevsor 17 августа 2017, 15:54

      По заявлению тов.Мутко:..."он игрок серьезного уровня и должен справиться с этой ситуацией"...значит, если не справляется, то уровень его соответствует командам низших лиг. А вообще, что Дзюба, что Глушаков просто зазвездились, уверовали, что они неприкасаемые(((

      2
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 17 августа 2017, 15:44

      Вызывает беспокойство,что за полгода до чм нет стабильного состава сборной.
      Идет постоянная ротация.Т.Е.- сборной НЕТ. А Мутко -про недоделанного "СПАРТАКОМ" Дзюбу! Надо не амбиции (детские) дядям с усами показывать,а делать команду,хотя,создается такое мнение,что ВСЕМ ДО БАЛДЫ.
      ТУГРИКИ на чм отмоют,и все нормально!

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 17 августа 2017, 15:36

      Незавидная ситуация с Дзюбой..... Потуги будут незаметны и не значительны.... Натворил он вне поля лишнего, а на поле его уже и не пускают.... Вернёт человеческое лицо, глядишь, и ноги с головой приведут к успеху....

      "Уважения заслуживают те люди, которые независимо от ситуации, времени и места, остаются такими же, какие они есть на самом деле..." (М.Ю.Лермонтов)

      6
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права 17 августа 2017, 15:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      замена аргентинта показала кто не играет идёт нах

      -4
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