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  • Мутко: «Вызывает беспокойство, что Дзюба не проходит в состав «Зенита»

Мутко: «Вызывает беспокойство, что Дзюба не проходит в состав «Зенита»

17 августа 2017, 12:27
57

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал отсутствие в нынешнем сезоне постоянной игровой практики у форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Футболист считается основным нападающим сборной России.

«Конечно, беспокоит, что Дзюба не попадает в основу. Но он игрок серьезного уровня и должен справиться с этой ситуацией. Всегда сложно, когда приходит новый тренер со своей моделью и видением игры, у него есть сложившиеся принципы, взгляды плюс от него сразу требуют результата. Посмотрим, как все будет», – заявил Мутко.

Ранее не исключалось, что Дзюба продолжит карьеру в одном из клубов Турции.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Мутко Виталий
Комментарии (57)
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Одинокий волк Маквейд
1502962818
Дзюба в порядке, вчера вышел и успел запороть два подхода. Полоз еще лучше. Беспокоиться не о чем.
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Сибирь за Спартак
1502964172
Валить ему нужно из города на Неве и чем быстрее, чем лучше.
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СШГЭС
1502965045
Артемка вроде давно не малыш-грудничёк, что о нем заботиться?
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Tajik-za Zenit
1502965429
Лучше бы сам Дзюба за беспокоился чем мутко
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Приус
1502965906
Поглядел я вчера не его лицо, хреново ему сейчас, не буду его критиковать, а хвалить не за что.
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sochi-2013
1502966198
Дзюбу на скамейку, а вместо него итальянского пацана за 15 лямов. Двойная выгода- и сборную ослабить, и деньги государственные "освоить" (или усвоить)!
Может пора заставить тренеров работать не на ЛЧ, где все-равно, кроме позора, ничего не светит, а на российский футбол?!!!!!!!!
Сколько россиян вчера было в составе Зенита?(а правда- сколько?) Результат мы видели.
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115
1502969246
меня беспокоит то что мутко беспокоит именно это
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первый третий с права
1502972844
замена аргентинта показала кто не играет идёт нах
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insider_retro
1502973408
Незавидная ситуация с Дзюбой..... Потуги будут незаметны и не значительны.... Натворил он вне поля лишнего, а на поле его уже и не пускают.... Вернёт человеческое лицо, глядишь, и ноги с головой приведут к успеху.... "Уважения заслуживают те люди, которые независимо от ситуации, времени и места, остаются такими же, какие они есть на самом деле..." (М.Ю.Лермонтов)
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андрей андреев
1502983688
А за Полоза уже никто не волнуется. А был бы в Ростове.......
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