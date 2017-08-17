Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА поспорит с «Порту» за полузащитника «Флуминенсе»

    Полузащитник «Флуминенсе» Вендел Вале входит в трансферные интересы ЦСКА, сообщает ESPN. В столичном клубе оценивают трансфер 19-летнего бразильца примерно в 7 миллионов евро.

    Известно, что не так давно бразильский клуб ответил отказом на подобное предложение со стороны «Порту». Представители команды из Рио-де-Жанейро хотят выручить за своего юного таланта не менее 13 миллионов.

    Действующий контракт футболиста с «Флуминенсе» рассчитан до декабря 2020 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за свой клуб, забил в них три гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2017 11:08
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31

      Артур Останков 18 августа 2017, 21:56

      Приятно вспомнить в недавнем прошлом ЦСКА бразильских игроков атаки!!! Вагнер Лав, Жо, Корвальо и другие... Мощь и сила!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      scor-666-009 17 августа 2017, 11:19

      Ссылка не на того футболиста! Бомбардир, исправьте!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11