ЦСКА поспорит с «Порту» за полузащитника «Флуминенсе»

Полузащитник «Флуминенсе» Вендел Вале входит в трансферные интересы ЦСКА, сообщает ESPN. В столичном клубе оценивают трансфер 19-летнего бразильца примерно в 7 миллионов евро.

Известно, что не так давно бразильский клуб ответил отказом на подобное предложение со стороны «Порту». Представители команды из Рио-де-Жанейро хотят выручить за своего юного таланта не менее 13 миллионов.

Действующий контракт футболиста с «Флуминенсе» рассчитан до декабря 2020 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за свой клуб, забил в них три гола и отдал две результативные передачи.