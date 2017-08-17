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    «Краснодар» примет «Црвену Звезду» в матче Лиги Европы

    В четверг, 17 августа, «Краснодар» завершит выступление российских клубов в первых матчах отборочного раунда Лиги Европы. «Быкам» предстоит встретиться с «Црвеной Звездой». Первый матч пройдет на поле российского клуба.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» – «Црвена Звезда». Начало в 20:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2017 19:04
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 августа 2017, 19:43

      Будет сложная игра, т Краснодар обязан справиться с ЦЗ !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 августа 2017, 19:26

      Ждем от быков только победы!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Wolk36 17 августа 2017, 18:51

      Краснодар, удачи!

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 17 августа 2017, 16:39

      Самое главное,что бы физрук Краснодара вовремя сделал замену,вперед быки, я с вами и все адекватные болельщики России!!!! В ответном матче будет сложнее!Нужна победа!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3692

      lordmrv 17 августа 2017, 15:56

      Краснодар, удачи! Всем сердцем за вас!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 17 августа 2017, 15:23

      Сегодня зеленым изо всех сил придется попотеть!)По большой части реалист,поставлю на ничью!)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +122

      Serg_2006 17 августа 2017, 15:19

      Игра Краснодара в последнее время не внятная, под настроение. Надеюсь смогут настроиться и поймать кураж.

      5
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 17 августа 2017, 13:22

      Самый серьезный соперник для наших клубов на данном этапе, думаю наши отнесутся к игре собранно и ответственно, не как вчера Зенит.

      12
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 17 августа 2017, 13:10

      Непростая будет игра для Краснодара: сербы забивают 39 игр кряду, причем 13 раз первыми и 14 игр не проигрывают при 8 победах. Игра будет на встречных курсах, надеюсь нам повезет больше.

      12
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 17 августа 2017, 13:04

      Хорошей игры и добротного результата в Сербии!

      2
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > xLINDAx 17 августа 2017, 13:30

      То есть сперва в Краснодаре, конечно).

      2
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