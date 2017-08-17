«Краснодар» примет «Црвену Звезду» в матче Лиги Европы

В четверг, 17 августа, «Краснодар» завершит выступление российских клубов в первых матчах отборочного раунда Лиги Европы. «Быкам» предстоит встретиться с «Црвеной Звездой». Первый матч пройдет на поле российского клуба.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» – «Црвена Звезда». Начало в 20:00, не пропустите!

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