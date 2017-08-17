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  • Фурсенко пообещал сделать выводы после поражения «Зенита» от «Утрехта»

Фурсенко пообещал сделать выводы после поражения «Зенита» от «Утрехта»

17 августа 2017, 06:44
7

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко считает, что залогом успеха «Утрехта» в матче с сине-бело-голубыми на своем поле стала усталость игроков российской команды. К тому же он назвал голландский коллектив очень неуступчивым.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Утрехт» – «Зенит» закончился со счетом 1:0. Ответная игра пройдет через неделю – в четверг, 24 августа.

— Футбол есть футбол, не хочу говорить штампами. Но без поражений не бывает побед. Мы играли слишком академично, медленно, понятно, что из-за усталости – матч прошел через два дня на третий. Очень тяжело в таком ритме играть, тем более против такой неуступчивой команды, как «Утрехт». Нужно сделать выводы и идти вперед.

— «Утрехт» гнали свои фанаты…

— Поддержка была бешеная, но у нас будет больше! Мы обязаны порадовать наших болельщиков, верю, что будет полный стадион. Отчаиваться нечего, ведь 0:1 – никакой счет, хотя, наверное, лучше было бы забить.

— Вы встретились с бывшим тренером «Зенита» Диком Адвокатом, он не советовал, как играть против «Утрехта»?

— Есть корпоративная этика, конечно, он ничего не подсказывал. Мы, как хорошие друзья, побеседовали, попили вместе кофе. Он, конечно, удивительный человек, большой профессионал, который много чего сделал для России. Наши отношения всегда были хорошие, сейчас они только укрепились.

— «Утрехт» провел свой матч в пятницу, «Зенит» – в воскресенье. Насколько для команды это большая разница?

— Громадная! Два дня восстановления – это очень много. Но оправдывать себя этим не стоит, потому что мы все равно должны «Утрехт» обыграть. Играли слишком академично, даже лидеры «Зенита» были не очень быстрыми.

— Трансферы у «Зенита» еще ожидаются до конца трансферного окна?

— Ожидаются.

Источник: «Спорт день за днем»
Лига Европы Зенит Утрехт Адвокат Дик Фурсенко Сергей
Комментарии (7)
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Фан666
1502942765
Скоро в Зените то россиян вообще не будет. Вот лимит бы отменили и играли бы одни иностранцы.
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yorgenbarenz
1502946712
Да,Зенит выглядел так,что поневоле поверишь,что команда ехала в Голландию на автобусе "ПАЗ"и всю дорогу отмечала день рождения судьи Федотова.
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prtcs
1502953316
Плохому танцору всегда яйца мешают, а здесь еще добавили сто причин.
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paracetamol
1502954972
Набрали много г-на ленивого. Вот в чем причина.
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Borz1
1502955856
федотов пусть судит
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Gullit 76
1502967752
Фурсенко"Всё хорошо прекрасная маркиза".
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BykAs
1503034638
Два дня на восстановление, при данном графике, приличная фора. Но кто-то говорил , что у "Зеньки" игроков на два состава. Валидол короче. Ждем ответки. Удачи!
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