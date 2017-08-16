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    Манчини: «С «Утрехтом» мы играли не лучшим образом, но нам нужно время, чтобы в команде сложился костяк»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о поражении петербургского клуба в матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (0:1).

    Напомним, ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге.

    – Согласны ли вы с тем, что поражение абсолютно заслуженное? Почему команда так слабо сыграла в атаке?

    – Мы играли не лучшим образом – это правда. Нельзя забывать, что последний наш матч состоялся в воскресенье вечером, а «Утрехт» играл в пятницу.

    – Ожидали ли вы подобный напор от голландцев?

    – Каждая игра в Голландии сложна. К сожалению, сами допускали ошибки. В первой половине соперник активно прессинговал нас, во втором тайме мы сравняли игру, но допускали помарки в защитных действиях.

    – Почему «Зенит» было не узнать. С чем это связано?

    – Нам нужно время. Костяк команды, как вы знаете, еще не сложился. У нас поменялось много футболистов. Иногда мы действительно проводим не самые лучшие матчи, но чтобы сделать сильную команду, нужно время.

    Почему «Зенит» проваливается в Лиге Европы

    Источник: ФК «Зенит»

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    16.08.2017 21:23
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 августа 2017, 07:42

      Мы уже когда - то и от кого-то такое уже слышали....таких команд, как Утрехт надо выигрывать

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 августа 2017, 00:35

      Печально...хорошо хоть оправдываться не стал.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 августа 2017, 00:26

      какой на хер костяк, когда все время новые вставляются?

      1
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      Рейтинг: -22

      Cobold 16 августа 2017, 23:19

      Я мыслю, что Зене просто не нужна эта ЛЕ. Сливают, ибо все силы хотят кинуть на Чемпионат. Тут бы упрёк бомжам кинуть... но совесть не позволяет, ибо и ЦСКА этой дурью маялся.

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Cobold 17 августа 2017, 07:54

      Ну так извини у ЦСКА не было 2 состава

      0
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 > Cobold 17 августа 2017, 17:03

      Да другим простительно сливать,,,Но только не Зениту,,у него игроков как минимум на два состава,,а то и на три,,,,,

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      Рейтинг: -22

      Cobold > slavutiq70 20 августа 2017, 18:34

      Истину глаголишь, Камрад! Стыдоба зене!

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      Рейтинг: +115

      lexa2154 16 августа 2017, 23:12

      Зенит облажался,да ладно!

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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 16 августа 2017, 23:11

      Конечно, еще аргентинцев с десяток докупить, вот и костяк будет. А там и лимит отменят (Газпром постарается).

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      Рейтинг: +67291

      portero > Федорыч-НН 17 августа 2017, 10:28

      Краневитер и Маммана нафиг не нужны с такой игрой, наших проще поставить, тренер сотворил фигню и футболисты не лучше , тупили на поле просто звиздец

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 августа 2017, 22:45

      Да ,Зенит облажался!!!!!!!!!! Игра не о чем,Манчини в отставку!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +1282

      Джой > Mahone 16 августа 2017, 22:52

      Каррерь отсюда

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 16 августа 2017, 22:12

      Манчини - с Утрехтом нам не хватило Федотова...

      0
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > Тазит 16 августа 2017, 22:38

      Уткнитесь уже горные девочки. Играть надо было, а не кровь кипятить.

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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 16 августа 2017, 22:08

      Краневитера ни о чем в старт поставил, Кузяев 100% лучше бы сыграл,он как и в отборе хорош так и в нападении! Кран ни чем особенным себя не проявил. Вместо Ерохина -Шатова тоже лучше было выпустить, креатива,явно не хватало Зениту! Центр поля проиграли наглухо, Куда только Сеньор-помидор смотрел???! Не уж то он так Россиянам не доверяет???! Тупо матч слили из-за проигранного центра поля, оптимальная схема на матч была бы 4-5-1. Но вот незадача Кокорин слишком хорош, пришлось 2 напа выпускать! Авось к домашней игре сделает выводы, а не то к Румыну в зрительный зал уйдет!!!

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 16 августа 2017, 21:58

      Чемпионат какой-то голландии сильнее чемпа РОССИИ? !,!?!?
      Я В АХЕРЕ! !!!

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