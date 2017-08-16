Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Манчини: «С «Утрехтом» мы играли не лучшим образом, но нам нужно время, чтобы в команде сложился костяк»

Манчини: «С «Утрехтом» мы играли не лучшим образом, но нам нужно время, чтобы в команде сложился костяк»

16 августа 2017, 21:23
24

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о поражении петербургского клуба в матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (0:1).

Напомним, ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге.

– Согласны ли вы с тем, что поражение абсолютно заслуженное? Почему команда так слабо сыграла в атаке?

– Мы играли не лучшим образом – это правда. Нельзя забывать, что последний наш матч состоялся в воскресенье вечером, а «Утрехт» играл в пятницу.

– Ожидали ли вы подобный напор от голландцев?

– Каждая игра в Голландии сложна. К сожалению, сами допускали ошибки. В первой половине соперник активно прессинговал нас, во втором тайме мы сравняли игру, но допускали помарки в защитных действиях.

– Почему «Зенит» было не узнать. С чем это связано?

– Нам нужно время. Костяк команды, как вы знаете, еще не сложился. У нас поменялось много футболистов. Иногда мы действительно проводим не самые лучшие матчи, но чтобы сделать сильную команду, нужно время.

Почему «Зенит» проваливается в Лиге Европы

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Утрехт Зенит Манчини Роберто
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
krisvan
1502908949
смешно даже читать
Ответить
oyabun
1502909129
Это команда Зенит или "Ромашка"? То сложился "костяк" в игре со Спартаком, то не сложился в игре с Утрехтом. Просто "Любит, не Любит" какое то.. Тупые отговорки расчитанные разве что на мозг олигофренов
Ответить
карасевщина
1502909311
Манчини: «Зениту» нужно бабло, харя еще не треснула
Ответить
bset
1502909414
А где жалобы на поле? На погоду? На магнитные бури? Господину Манчини надо поучиться у Луческу интервью давать.
Ответить
Serjoga
1502909495
Я больше переживал за ЦСКА, и, надеялся на ничейку в Швейцарии, но швейцарцы, видимо, решили по любому забить гол в матче и не важно в какие ворота! И ЦСКА повезло! Но для Зенита, с их составом и длиииинной скамейкой думал, что матч с Утрехтом это формальность для попадания в групповой этап, но...., но оказалось, что миллионеры не способны через 2 дня играть. Посмотрим что будет в Питере!
Ответить
krisvan
1502909803
гончаренко в цска один состав наскребает кое-как и автоголы забивает, а манчини проигрывая второй раз ноунейму, оправдываясь унижается с тремя составами
Ответить
Юрэс
1502909894
Чемпионат какой-то голландии сильнее чемпа РОССИИ? !,!?!? Я В АХЕРЕ! !!!
Ответить
Mahone
1502912704
Да ,Зенит облажался!!!!!!!!!! Игра не о чем,Манчини в отставку!!!!!!!!!!!
Ответить
Федорыч-НН
1502914265
Конечно, еще аргентинцев с десяток докупить, вот и костяк будет. А там и лимит отменят (Газпром постарается).
Ответить
Cobold
1502914765
Я мыслю, что Зене просто не нужна эта ЛЕ. Сливают, ибо все силы хотят кинуть на Чемпионат. Тут бы упрёк бомжам кинуть... но совесть не позволяет, ибо и ЦСКА этой дурью маялся.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
3
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+