Манчини: «С «Утрехтом» мы играли не лучшим образом, но нам нужно время, чтобы в команде сложился костяк»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о поражении петербургского клуба в матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (0:1).

Напомним, ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге.

– Согласны ли вы с тем, что поражение абсолютно заслуженное? Почему команда так слабо сыграла в атаке?

– Мы играли не лучшим образом – это правда. Нельзя забывать, что последний наш матч состоялся в воскресенье вечером, а «Утрехт» играл в пятницу.

– Ожидали ли вы подобный напор от голландцев?

– Каждая игра в Голландии сложна. К сожалению, сами допускали ошибки. В первой половине соперник активно прессинговал нас, во втором тайме мы сравняли игру, но допускали помарки в защитных действиях.

– Почему «Зенит» было не узнать. С чем это связано?

– Нам нужно время. Костяк команды, как вы знаете, еще не сложился. У нас поменялось много футболистов. Иногда мы действительно проводим не самые лучшие матчи, но чтобы сделать сильную команду, нужно время.

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