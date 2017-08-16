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    Головин назвал «Зенит» главным претендентом на чемпионство

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин выразил мнение, что «Зенит» является главным претендентом на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

    На данный момент петербургский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея трехочковое преимущество над ближайшим преследователем. Армейцы – четвертые.

    «Агрессивная трансферная кампания «Зенита»? Безусловно, «Зенит» стал намного сильнее, чем в прошлом году. Сами видите, как тот же Кокорин начал играть – прилично прибавил, в каждом туре забивает голы. Думаю, сейчас «Зенит» – главный претендент на первое место», – сказал Головин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2017 19:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 17 августа 2017, 00:12

      пиз..ть не мешки ворочать,забивать надо сашок

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 16 августа 2017, 20:59

      Машина Манчини - кто её ОСТАНОВИТ?
      Только система видео помощи арбитрам (VAR) поможет ОСТАНОВИТЬ Зенит и прекратить судейские ТРЕЛИ в пользу Зенита!
      Только введение видео повторов сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию в нашем футболе!
      Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
      Только видео повторы смогут ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл.
      И чем быстрее, тем лучше!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!
      Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!

      Арбитр Федотов ПОМОГ Зениту разгромно победить Ахмат!!!
      Лунёв УМЫШЛЕННО отбивает мяч рукой за пределами штрафной!
      Федотов и боковые ПРЕКРАСНО всё видят, но МОЛЧИТ Федотов, как в рот ГАЗПРОМОВСКОЙ воды НАБРАЛ!
      Это ГРУБАЯ ошибка Федотова в пользу Зенита!
      Федотов знает, что его отмажут и поэтому не удалил Лунёва, за умышленную игру рукой за пределами штрафной.
      Лунёв, руками, помешал сопернику перехватить мяч и забить гол!
      4-й гол Жирков забивал из ОФСАЙДА!!!
      Хотя это ничего не меняет, только счёт.
      Что три - ноль, что четыре - ноль, дают всего ТРИ очка!!!!
      Федотов ЯВНО помогал Зениту и помог Зениту выиграть.
      Есть новый ВТОРОЙ судейский скандал в этом туре!
      Что ни тур, то скандал арбитров!!!

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 16 августа 2017, 20:41

      С такими трансферами и Манчини - само собой.

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      Рейтинг: +60

      GrimmBrothersTeam 16 августа 2017, 20:41

      с Зенитом будет очень сложно в этом году бороться!

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      Рейтинг: -7

      krisvan > GrimmBrothersTeam 16 августа 2017, 21:36

      оно и видно, утрехтам сливать

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      Рейтинг: +212

      perm 242 16 августа 2017, 20:38

      не рано дифирамбы то петь ?

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      Рейтинг: +597

      Gornostay 16 августа 2017, 20:00

      Готовь сани летом))) Вот и Головин посматривает в сторону Питера)

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      Рейтинг: +1539

      isa361 16 августа 2017, 19:59

      Головин объективный парень

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