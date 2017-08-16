Головин назвал «Зенит» главным претендентом на чемпионство

Полузащитник ЦСКА Александр Головин выразил мнение, что «Зенит» является главным претендентом на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

На данный момент петербургский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея трехочковое преимущество над ближайшим преследователем. Армейцы – четвертые.

«Агрессивная трансферная кампания «Зенита»? Безусловно, «Зенит» стал намного сильнее, чем в прошлом году. Сами видите, как тот же Кокорин начал играть – прилично прибавил, в каждом туре забивает голы. Думаю, сейчас «Зенит» – главный претендент на первое место», – сказал Головин.