В день игры «Краснодар» – «Црвена Звезда» в городе усилят меры безопасности

Краснодарская городская администрация на своем официальном сайте уведомила общественность о том, что 17 августа, в день проведения первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» – «Црвена Звезда», в столице региона будут предприняты усиленные меры безопасности.

«Игра ожидается зрелищной. В Краснодар уже прибывают футбольные фанаты. Убедительная просьба к ним держаться корректно, соблюдать общепринятые правила поведения как на стадионе во время матча, так и в целом во время пребывания в столице Кубани.

Все попытки недисциплинированных болельщиков нарушить безопасность и порядок будут немедленно пресекаться.

В течение дня порядок вокруг стадиона и в городе в целом будет обеспечивать усиленный контингент сотрудников УВД по городу Краснодару — всего более 700 человек. В усиленном режиме будут работать наряды ДПС и ГИБДД», – говорится в релизе.

Ранее «Бомбардир» писал, что на игру в качестве болельщиков «Црвены Звезды» приедут фанаты московского «Спартака».