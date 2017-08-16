Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В день игры «Краснодар» – «Црвена Звезда» в городе усилят меры безопасности

    Краснодарская городская администрация на своем официальном сайте уведомила общественность о том, что 17 августа, в день проведения первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар»«Црвена Звезда», в столице региона будут предприняты усиленные меры безопасности.

    «Игра ожидается зрелищной. В Краснодар уже прибывают футбольные фанаты. Убедительная просьба к ним держаться корректно, соблюдать общепринятые правила поведения как на стадионе во время матча, так и в целом во время пребывания в столице Кубани.

    Все попытки недисциплинированных болельщиков нарушить безопасность и порядок будут немедленно пресекаться.

    В течение дня порядок вокруг стадиона и в городе в целом будет обеспечивать усиленный контингент сотрудников УВД по городу Краснодару — всего более 700 человек. В усиленном режиме будут работать наряды ДПС и ГИБДД», – говорится в релизе.

    Ранее «Бомбардир» писал, что на игру в качестве болельщиков «Црвены Звезды» приедут фанаты московского «Спартака».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2017 14:17
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 17 августа 2017, 05:15

      Вперед, Россия...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 16 августа 2017, 22:54

      Победу БЫКАМ, фанатам неадекватным в бубен.Вперед Россия!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 16 августа 2017, 22:14

      А "СИНИМ" можно прийти? ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      SERGEYR25 16 августа 2017, 16:45

      город надо защищать от московских, а вот сербы народ дружелюбный, всегда хотят в гости позвать или выпить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      Кулёк соли 16 августа 2017, 16:14

      Кто-то нехороший должен получить хороших люлей !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17748

      paracetamol 16 августа 2017, 14:39

      Свиноты куча собирается приехать, надо охрану усиливать от психов.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11