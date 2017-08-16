Пиазон сломал ногу в матче Чемпионшипа

Полузащитник «Фулхэма» Лукас Пиазон в очередной раз получил серьезную травму. На этот раз инцидент произошел в матче третьего тура Чемпионшипа, в котором его команда встречалась с «Лидсом».
На 35-й минуте игры Конор Шонесси в подкате жестко сыграл против бразильца, после чего тот оказался на газоне. Ему потребовалась замена, а обследование показало, что 23-летний футболист получил перелом малоберцовой кости. Шонесси никак не был наказан за эту грубость.
Точные сроки восстановления пока не называются. В прошлом сезоне Пиазон также выбывал на длительный срок из-за перелома челюсти.
Connor Shaughnessy tackle on Lucas Piazon #LUFC pic.twitter.com/ktFfdCeUrK https://t.co/cGuiG8sbnA— TFS Leeds United (@TFS_LeedsUtd) 15 августа 2017 г.