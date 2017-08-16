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    Пиазон сломал ногу в матче Чемпионшипа

    Полузащитник «Фулхэма» Лукас Пиазон в очередной раз получил серьезную травму. На этот раз инцидент произошел в матче третьего тура Чемпионшипа, в котором его команда встречалась с «Лидсом».

    На 35-й минуте игры Конор Шонесси в подкате жестко сыграл против бразильца, после чего тот оказался на газоне. Ему потребовалась замена, а обследование показало, что 23-летний футболист получил перелом малоберцовой кости. Шонесси никак не был наказан за эту грубость.

    Точные сроки восстановления пока не называются. В прошлом сезоне Пиазон также выбывал на длительный срок из-за перелома челюсти.

    Источник: Twitter

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    16.08.2017 07:52
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