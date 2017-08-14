Гол Евсеева спустя минуту после выхода на замену помог «Уралу» уйти от поражения в игре с «Арсеналом»

Сегодня в Туле прошел матч 6-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Уралом», который завершился результативной ничьей – 2:2.
Представляем вашему вниманию все забитые мяча данной встречи.
1:0 – Сунзу, 6
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2:0 – Максимов, 10
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2:1 – Бикфалви, 42
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2:2 – Евсеев, 69
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Источник: Twitter