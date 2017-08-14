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  • Гол Евсеева спустя минуту после выхода на замену помог «Уралу» уйти от поражения в игре с «Арсеналом»

Гол Евсеева спустя минуту после выхода на замену помог «Уралу» уйти от поражения в игре с «Арсеналом»

14 августа 2017, 21:22
4

Сегодня в Туле прошел матч 6-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Уралом», который завершился результативной ничьей – 2:2.

Представляем вашему вниманию все забитые мяча данной встречи.

1:0 – Сунзу, 6

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2:0 – Максимов, 10

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2:1 – Бикфалви, 42

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

2:2 – Евсеев, 69

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Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Арсенал Урал
Комментарии (4)
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Artemka69
1502731226
Прикольно!
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NapaS
1502736257
боевой расклад, мужской матч
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paracetamol
1502747686
Молодцы Урал, с начала скушно было, но потом стало веселее.
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OfaZavr
1502781309
Молодцы Урал! Не бросили играть и вырвали ничью.
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