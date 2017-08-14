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  • Федотов получил оценку «неудовлетворительно» за судейство в матче «Зенит» – «Ахмат»

Федотов получил оценку «неудовлетворительно» за судейство в матче «Зенит» – «Ахмат»

14 августа 2017, 15:39
25

Судья поединка шестого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» (4:0) Игорь Федотов получил неудовлетворительную оценку за свою работу. 41-летний арбитр из Москвы получил 7,3 балла от инспектора матча Гаряфия Жафярова по причине неудаления голкипера сине-бело-голубых Андрея Лунева за игру рукой вне пределов штрафной площади. Сам страж ворот петербуржцев по завершении встречи признался, что заслуживал красной карточки.

После шести туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, набрав 16 очков. «Ахмат», располагающийся на седьмой строчке, имеет в активе девять баллов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Федотов Игорь
Комментарии (25)
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порт
1502714601
Ну тут двух мнений быть не может.
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marslond
1502714741
Ну очевидная ошибка была...даже Лунёв признал, что заслужил удаление
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Одинокий волк Маквейд
1502715115
Кто тут писал, что судьи вытащили Спартак в чемпионы? АУ
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карасевщина
1502715215
какая разница три очка не вернуть
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hevbn 28
1502715855
Безусловно ошибка судьи в моменте с Луневым была, но во первых это ошибка бокового судьи , а не главного, во вторых заметить это было тяжело , а в третьих если говорить про удаление Лунева , то по моему удалять надо было в первом тайме Анхеля, я считаю , что эта ошибка была важнее даже , потому что это было еще при счете 0:0.
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prezent2017
1502717571
Там полно других ошибок было. Судейство слабое в обе стороны. Что у нас РФС делает? За 27 лет не могут подготовить нормальных арбитров! Деньги жрут вагонами, за счет клубов, а арбитров подготовить не могут. Большинство или слабые, или предвзятые. Только 2 судьи дотягивают с натягой до квалификации топ - Карась и Безбородов. Так и Безбородов прогнулся в суперкубке, не удалив Адриано. Боялся, видать, что из РФС по балде настучат.
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mamba9090909
1502720024
Ну удалили бы Лунёва, вышел бы Лодыгин, убрали бы одного полевого и что? Результат бы изменился?
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Popularov
1502728352
Машина Манчини. Кто её остановит? Только система видео помощи арбитрам (VAR) ПОМОЖЕТ остановить Зенит и прекратить судейские ТРЕЛИ в пользу Зенита! Только введение видео повторов сможет побороть судейскую коррупцию в нашем футболе! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! Арбитр Федотов ПОМОГ Зениту разгромно победить Ахмат!!! Лунёв УМЫШЛЕННО отбивает мяч рукой за пределами штрафной! Федотов и боковые ПРЕКРАСНО всё видят, но МОЛЧИТ Федотов, как в рот ГАЗПРОМОВСКОЙ воды НАБРАЛ! Это ГРУБАЯ ошибка Федотова в пользу Зенита! Федотов знает, что его отмажут и поэтому не удалил Лунёва, за умышленную игру рукой за пределами штрафной. Лунёв, руками, помешал сопернику перехватить мяч и забить гол! 4-й гол Жирков забивал из ОФСАЙДА!!! Хотя это ничего не меняет, только счёт. Что три - ноль, что четыре - ноль, дают всего ТРИ очка!!!! Федотов ЯВНО помогал Зениту и помог Зениту выиграть. Есть новый ВТОРОЙ судейский скандал в этом туре! Что ни тур, то скандал арбитров!!! Именно Будогосский ВИНОВАТ, что наши арбитры так БЕЗОБРАЗНО судят!!!
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Диктор
1502730507
Эта скотина сломал всю игру ,он отдал победу Зениту.
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romario605
1502731149
Был на этом матче, смотрел все воочию! Зенит заслуженно победил, судейство было ужасное, согласен что такого не должно быть. По поводу игры Лунева рукой, это красная, видел этот момент, помню что он посмотрел на бокового, так какему было лучше видно, но тот промолчал, после этого судья развел руки. Думаю судья просто слабый, но предвзятости я не увидел! Были моменты, когда можно было гораздо раньше удалять игрока Ахмата, но это не последовало!
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