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    Федотов получил оценку «неудовлетворительно» за судейство в матче «Зенит» – «Ахмат»

    Судья поединка шестого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» (4:0) Игорь Федотов получил неудовлетворительную оценку за свою работу. 41-летний арбитр из Москвы получил 7,3 балла от инспектора матча Гаряфия Жафярова по причине неудаления голкипера сине-бело-голубых Андрея Лунева за игру рукой вне пределов штрафной площади. Сам страж ворот петербуржцев по завершении встречи признался, что заслуживал красной карточки.

    После шести туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, набрав 16 очков. «Ахмат», располагающийся на седьмой строчке, имеет в активе девять баллов.

    Источник: Р-Спорт

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    14.08.2017 15:39
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +571

      RJM555 15 августа 2017, 09:01

      как бы там небыло Зенит сегодня сильнее Ахмата.

      0
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 14 августа 2017, 21:40

      Вот так у нас и тянут сенит за уши продажные судейки!!!!

      -2
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 14 августа 2017, 20:27

      И без судьи бы зенит победил, так что чего уж теперь говорить об этом. Вчера в классико такое судейство было, что наши судьи по сравнению с этим просто супер профи и честнейшие люди;)

      1
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      Рейтинг: +103

      romario605 14 августа 2017, 20:19

      Был на этом матче, смотрел все воочию! Зенит заслуженно победил, судейство было ужасное, согласен что такого не должно быть. По поводу игры Лунева рукой, это красная, видел этот момент, помню что он посмотрел на бокового, так какему было лучше видно, но тот промолчал, после этого судья развел руки. Думаю судья просто слабый, но предвзятости я не увидел! Были моменты, когда можно было гораздо раньше удалять игрока Ахмата, но это не последовало!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 августа 2017, 20:08

      Эта скотина сломал всю игру ,он отдал победу Зениту.

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      Рейтинг: -13

      Popularov 14 августа 2017, 19:32

      Машина Манчини. Кто её остановит?
      Только система видео помощи арбитрам (VAR) ПОМОЖЕТ остановить Зенит и прекратить судейские ТРЕЛИ в пользу Зенита!
      Только введение видео повторов сможет побороть судейскую коррупцию в нашем футболе!
      Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
      Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл.
      И чем быстрее, тем лучше!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!
      Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!

      Арбитр Федотов ПОМОГ Зениту разгромно победить Ахмат!!!
      Лунёв УМЫШЛЕННО отбивает мяч рукой за пределами штрафной!
      Федотов и боковые ПРЕКРАСНО всё видят, но МОЛЧИТ Федотов, как в рот ГАЗПРОМОВСКОЙ воды НАБРАЛ!
      Это ГРУБАЯ ошибка Федотова в пользу Зенита!
      Федотов знает, что его отмажут и поэтому не удалил Лунёва, за умышленную игру рукой за пределами штрафной.
      Лунёв, руками, помешал сопернику перехватить мяч и забить гол!
      4-й гол Жирков забивал из ОФСАЙДА!!!
      Хотя это ничего не меняет, только счёт.
      Что три - ноль, что четыре - ноль, дают всего ТРИ очка!!!!
      Федотов ЯВНО помогал Зениту и помог Зениту выиграть.
      Есть новый ВТОРОЙ судейский скандал в этом туре!
      Что ни тур, то скандал арбитров!!!
      Именно Будогосский ВИНОВАТ, что наши арбитры так БЕЗОБРАЗНО судят!!!

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      Рейтинг: +48

      САН 14 августа 2017, 19:06

      Судью отстранить, результат матча анулировать, переигровка

      1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 14 августа 2017, 17:55

      Может этот судья ещё дал бы пробежаться Луневу до чужих ворот и по гандбольному забить?! ну это форменный беспредел господа

      2
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 14 августа 2017, 17:25

      и что??? судью посадили??? результаты матча отменили??


      НЕТ!!!!

      а воз и ныне там!!!

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      Рейтинг: +6931

      mamba9090909 14 августа 2017, 17:13

      Ну удалили бы Лунёва, вышел бы Лодыгин, убрали бы одного полевого и что? Результат бы изменился?

      -2
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > mamba9090909 14 августа 2017, 18:03

      изменился не изменился. это тут не причем, дело в том что эту ошибки слепой увидит, и должна была быть красная, правила тогда на что? ну я понимаю вам бомжам правила не писаны, у вас все скупаемо, на других только гавкать умеете!

      5
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      Рейтинг: +6931

      mamba9090909 > Челнинец 14 августа 2017, 18:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну тут, пока, гавкаешь только ты.

      -5
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > mamba9090909 14 августа 2017, 19:43

      не скули!

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