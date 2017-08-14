Федотов получил оценку «неудовлетворительно» за судейство в матче «Зенит» – «Ахмат»

Судья поединка шестого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» (4:0) Игорь Федотов получил неудовлетворительную оценку за свою работу. 41-летний арбитр из Москвы получил 7,3 балла от инспектора матча Гаряфия Жафярова по причине неудаления голкипера сине-бело-голубых Андрея Лунева за игру рукой вне пределов штрафной площади. Сам страж ворот петербуржцев по завершении встречи признался, что заслуживал красной карточки.

После шести туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, набрав 16 очков. «Ахмат», располагающийся на седьмой строчке, имеет в активе девять баллов.