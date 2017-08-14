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    Судья Сельдяков: «Мы все прекрасно знаем Вернблума, он спровоцировал стычку»

    Главный арбитр дерби ЦСКА«Спартак» Владимир Сельдяков рассказал о стычке в матча, которая привела к четырем предупреждениям. По словам арбитра, ее спровоцировал полузащитник армейцев Понтус Вернблум своими грубыми действиями при срыве чужой атаки.

    Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

    – Как вам виделась стычка в конце матча? С чего все началось?

    – Мы все прекрасно знаем Вернблума. Он своим грубым действием сорвал атаку. В этот момент эмоции захлестнули игроков, произошла стычка. Но нам удалось быстро все это локализовать. Выявили зачинщиков и активных участников, показали четыре желтые карточки.

    – Можно было показать и красные?

    – «Горчичник» – адекватное наказание. Я не увидел какого-то хамства в той ситуации.

    – Перед дерби болельщики писали в интернете: «Сельдяков – полковник, значит, будет подсуживать ЦСКА»…

    – (Смеется) Спокойно к этому отношусь. По такому принципу, тот, кто работал в милиции, не должен, например, судить «Динамо»? Так можно и до маразма дойти. Я постарался своими действиями убедить публику в своей непредвзятости.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2017 11:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 14 августа 2017, 21:51

      Виноват Рыбкин-стерлядь,а не Вернблум!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 14 августа 2017, 14:36

      Раз знаете, значит рецидивист, ему красную сразу.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 14 августа 2017, 14:24

      В проигрыше Спартака не Сельдяков и не Вернблум виноваты. Хотя при первом голе офсайд может и был. Но с Комбаровым в качестве защитника нам и враги не нужны.

      8
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2017, 13:19

      Если ты, свистун, все прекрасно видел, кто стычку спровоцировал, почему не удалил провокатора?

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 августа 2017, 11:24

      Но только не "грубыми"... Вернблум очень жёсткий опорник, технический фол - его, можно сказать, - профессия! Но вот грубо он не играет! И нет ни одной даже случайной травмы у соперника, нанесённой им. Что же касается поведения Понтуса на поле и его разговоров с арбитрами, то это его имидж! И признаем, что он куда более безобидный, а иногда и комичный, нежели у Суареса или Косты. Какими бы сильными форвардами они не были.

      13
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > cska-62 14 августа 2017, 11:47

      согласен..

      6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > cska-62 14 августа 2017, 11:48

      В шведской сборной он так не играет. Знает, что сразу выгонят.

      3
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      Рейтинг: +241

      Moveton > prezent2017 14 августа 2017, 11:55

      он ушёл из сборной

      5
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Moveton 14 августа 2017, 19:48

      выгнали..наверное..

      0
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