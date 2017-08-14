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  • Судья Сельдяков: «Мы все прекрасно знаем Вернблума, он спровоцировал стычку»

Судья Сельдяков: «Мы все прекрасно знаем Вернблума, он спровоцировал стычку»

14 августа 2017, 11:06
10

Главный арбитр дерби ЦСКА«Спартак» Владимир Сельдяков рассказал о стычке в матча, которая привела к четырем предупреждениям. По словам арбитра, ее спровоцировал полузащитник армейцев Понтус Вернблум своими грубыми действиями при срыве чужой атаки.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

– Как вам виделась стычка в конце матча? С чего все началось?

– Мы все прекрасно знаем Вернблума. Он своим грубым действием сорвал атаку. В этот момент эмоции захлестнули игроков, произошла стычка. Но нам удалось быстро все это локализовать. Выявили зачинщиков и активных участников, показали четыре желтые карточки.

– Можно было показать и красные?

– «Горчичник» – адекватное наказание. Я не увидел какого-то хамства в той ситуации.

– Перед дерби болельщики писали в интернете: «Сельдяков – полковник, значит, будет подсуживать ЦСКА»…

– (Смеется) Спокойно к этому отношусь. По такому принципу, тот, кто работал в милиции, не должен, например, судить «Динамо»? Так можно и до маразма дойти. Я постарался своими действиями убедить публику в своей непредвзятости.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Вернблум Понтус Сельдяков Владимир
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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cska-62
1502699056
Но только не "грубыми"... Вернблум очень жёсткий опорник, технический фол - его, можно сказать, - профессия! Но вот грубо он не играет! И нет ни одной даже случайной травмы у соперника, нанесённой им. Что же касается поведения Понтуса на поле и его разговоров с арбитрами, то это его имидж! И признаем, что он куда более безобидный, а иногда и комичный, нежели у Суареса или Косты. Какими бы сильными форвардами они не были.
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prezent2017
1502705951
Если ты, свистун, все прекрасно видел, кто стычку спровоцировал, почему не удалил провокатора?
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СШГЭС
1502709895
В проигрыше Спартака не Сельдяков и не Вернблум виноваты. Хотя при первом голе офсайд может и был. Но с Комбаровым в качестве защитника нам и враги не нужны.
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Приус
1502710572
Раз знаете, значит рецидивист, ему красную сразу.
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RUSARM
1502736696
Виноват Рыбкин-стерлядь,а не Вернблум!!!
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