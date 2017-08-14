Судья Сельдяков: «Мы все прекрасно знаем Вернблума, он спровоцировал стычку»

Главный арбитр дерби ЦСКА – «Спартак» Владимир Сельдяков рассказал о стычке в матча, которая привела к четырем предупреждениям. По словам арбитра, ее спровоцировал полузащитник армейцев Понтус Вернблум своими грубыми действиями при срыве чужой атаки.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

– Как вам виделась стычка в конце матча? С чего все началось?

– Мы все прекрасно знаем Вернблума. Он своим грубым действием сорвал атаку. В этот момент эмоции захлестнули игроков, произошла стычка. Но нам удалось быстро все это локализовать. Выявили зачинщиков и активных участников, показали четыре желтые карточки.

– Можно было показать и красные?

– «Горчичник» – адекватное наказание. Я не увидел какого-то хамства в той ситуации.

– Перед дерби болельщики писали в интернете: «Сельдяков – полковник, значит, будет подсуживать ЦСКА»…

– (Смеется) Спокойно к этому отношусь. По такому принципу, тот, кто работал в милиции, не должен, например, судить «Динамо»? Так можно и до маразма дойти. Я постарался своими действиями убедить публику в своей непредвзятости.