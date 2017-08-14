Игрок «Тосно» Заболотный хочет забить за сезон больше 16 голов

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный после матча шестого тура РФПЛ против московского «Локомотива» (2:0) поделился своими бомбардирскими планами на сезон.

– Вы сейчас лучший бомбардир команды. Есть ли какие-то цели на этот сезон? Готовы ли вы побороться в этом году за звание лучшего бомбардира?

– Конечно, готов. Без проблем. Перед сезоном сам себе поставил задачу: в ФНЛ я забил 16 мячей, в этом сезоне надо же прогрессировать, поэтому хочу забить больше 16. Это главная задача на сезон. Естественно, не знаю, как это получится, но буду работать над этим.

– В домашних играх, забивая гол, вы празднуете его прыжком сальто назад. Почему на выездных матчах не доставляете такую же радость болельщикам этим трюком?

– На это есть свои причины. На какой-то там минуте, 93-й или 95-й, я забил сегодня мяч. К этому времени у меня сводило ноги, а на такой кульбит нужно приличное количество сил. Сегодня я из последних сил вырывался один на один. Не до этого было.