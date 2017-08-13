Гол Кокорина помог «Зениту» победить «Ахмат»

Завершился поединок шестого тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом» (4:0). Представляем вашему вниманию голы встречи.
1:0 – Паредес, 28
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2:0 – Кокорин, 51
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3:0 – Кузяев, 68
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4:0 – Жирков, 84
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«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию матча.
Источник: Twitter