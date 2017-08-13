Григорян: «Один умный человек сказал мне: «Ты большую часть Премьер-лиги своей проболтал»

Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян, объявивший об уходе с занимаемой должности, рассказал о взаимодействии с журналистами.

50-летний специалист возглавлял махачкалинский клуб с зимы 2017 года.

– Ваш стиль общения: яркие цитаты и формулировки – понравились многим. Не считаете, что это могло сказать на вашей работе?

– В силу характера я немножко недооценил значимость интервью. Один умный человек сказал мне: «Ты большую часть Премьер-лиги своей проболтал». На самом деле, я просто старался искренне отвечать на вопросы журналистов. Многие из них проявили ко мне неподдельный интерес, поэтому я и влился в эти бесконечные интервью. Жалею, что это сделал. В Премьер-лиге тренер должен либо работать, либо разговаривать.

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