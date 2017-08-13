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    Григорян: «Один умный человек сказал мне: «Ты большую часть Премьер-лиги своей проболтал»

    Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян, объявивший об уходе с занимаемой должности, рассказал о взаимодействии с журналистами.

    50-летний специалист возглавлял махачкалинский клуб с зимы 2017 года.

    – Ваш стиль общения: яркие цитаты и формулировки – понравились многим. Не считаете, что это могло сказать на вашей работе?

    – В силу характера я немножко недооценил значимость интервью. Один умный человек сказал мне: «Ты большую часть Премьер-лиги своей проболтал». На самом деле, я просто старался искренне отвечать на вопросы журналистов. Многие из них проявили ко мне неподдельный интерес, поэтому я и влился в эти бесконечные интервью. Жалею, что это сделал. В Премьер-лиге тренер должен либо работать, либо разговаривать.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    13.08.2017 15:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6913

      батог 13 августа 2017, 20:18

      Болтать то же надо уметь! У тебя Саша получается!

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 13 августа 2017, 18:25

      О! Самокритичность говорит о том, что с этим человеком еще не все кончено. Но первый шанс, конечно, упущен.

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 августа 2017, 17:26

      только и мог что трепаться и больше ничего

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 13 августа 2017, 17:25

      Бойся не того, кто не подумавши скажет, а того, кто не сказавши подумает.

      8
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 13 августа 2017, 17:01

      Ты публичная личность. За тобой охотятся папарацци. Как же ты можешь говорить журналистам, все что ты думаешь? Гораздо полезнее думать, что ты говоришь.

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 августа 2017, 16:05

      "Умный" правильно сказал : "говоруны" в лиге надолго не задерживаются .

      4
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 13 августа 2017, 15:59

      Ты выбрал "либо разговаривать". Кажись

      1
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