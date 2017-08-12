Григорян в прямом эфире подал в отставку с поста главного тренера «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян после поражения в матче 6-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:3) объявил об уходе с занимаемой должности.

Данный проигрыш стал для махачкалинской команды пятым в рамках чемпионата России.

«Я уже не главный тренер «Анжи». Была качественная игра, но проиграли. Не первый раз. В таких случаях тренер должен набраться мужества и подать в отставку. Что я и делаю», – сказал Григорян в прямом эфире на телеканале «Наш футбол».