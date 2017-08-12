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    Григорян в прямом эфире подал в отставку с поста главного тренера «Анжи»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян после поражения в матче 6-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:3) объявил об уходе с занимаемой должности.

    Данный проигрыш стал для махачкалинской команды пятым в рамках чемпионата России.

    «Я уже не главный тренер «Анжи». Была качественная игра, но проиграли. Не первый раз. В таких случаях тренер должен набраться мужества и подать в отставку. Что я и делаю», – сказал Григорян в прямом эфире на телеканале «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 22:12
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 13 августа 2017, 12:29

      Доминирующий эпатаж не всегда залог успеха.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 августа 2017, 05:42

      Поступил как настоящий мужик!!!!

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 13 августа 2017, 02:31

      А что ему ещё делать, всё плохо. Пять поражений из шести игр.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 13 августа 2017, 02:20

      время пришло

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 13 августа 2017, 00:33

      у него уже с фк арарат всё на мази

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 13 августа 2017, 00:33

      много себе думал
      а ещё больше свистел
      .

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 13 августа 2017, 00:18

      Давно пора-Валера верим!!!!!!! )))))

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 13 августа 2017, 00:14

      Надо было с Хабаровском в вышку заходить. Работал бы сейчас без вопросов. А теперь и в Арарате место занято.

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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 12 августа 2017, 23:31

      Шоумен уходит

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 12 августа 2017, 23:20

      Тты должен казать я двадцать лет жтого ждал

      0
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