Головин ожидает эмоциональный подъем у ЦСКА после победы над «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин оценил игру команды в матче со «Спартаком» в 6-м туре РФПЛ. Армейцы в принципиальном дерби одержали победу на своем поле со счетом 2:1.

«Мы создали больше моментов. С реализацией было тяжело, но в итоге забили. Вышли несобранными на второй тайм. Пропустили, расстроились, затем собрались и показали результат.

У нас плотный график. Очень сложно дается каждая игра. После этой победы, думаю, будет эмоциональный подъем», – заявил Головин.

Полузащитник в нынешнем сезоне провел в чемпионате России шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.