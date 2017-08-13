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  • Головин ожидает эмоциональный подъем у ЦСКА после победы над «Спартаком»

Головин ожидает эмоциональный подъем у ЦСКА после победы над «Спартаком»

13 августа 2017, 10:12
12

Полузащитник ЦСКА Александр Головин оценил игру команды в матче со «Спартаком» в 6-м туре РФПЛ. Армейцы в принципиальном дерби одержали победу на своем поле со счетом 2:1.

«Мы создали больше моментов. С реализацией было тяжело, но в итоге забили. Вышли несобранными на второй тайм. Пропустили, расстроились, затем собрались и показали результат.

У нас плотный график. Очень сложно дается каждая игра. После этой победы, думаю, будет эмоциональный подъем», – заявил Головин.

Полузащитник в нынешнем сезоне провел в чемпионате России шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Головин Александр
Комментарии (12)
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Alex Y
1502609045
Да на новички тоже нужны
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СНА-17
1502609087
Только не расслабляйтесь ребята. Удачи Вам в ЛЧ !
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зенит ничто
1502611941
вчера мы сыграли плохо!цска получше!потому и победили!что будет в лч ?боязно за оба наших клуба!конечно удачи !но...
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Popularov
1502613048
На протяжении большей части первого тайма ЦСКА смотрелся НАМНОГО интереснее «Спартака». Спартак выглядел ВЯЛЫМ и не решительным. ЦСКА атаковали острее, неоднократно проверяли на прочность Селихова ударами с различных дистанций и могли даже дважды ЗАБИТЬ. Однако, воплотить имевшееся игровое преимущество, хотя бы в один забитый мяч, команда Виктора Гончаренко до перерыва не сумела, из-за низкой реализации создаваемых моментов. Моменты были, а голов не было. В начале второго тайма, на 48 минуте матча и после дальнего удара из-за штрафной Марио Пашалича, случился рикошет от выставленной ноги Василия Березуцкого, который не смог преградить путь мячу. Мяч, резко изменив направление своего удара, влетел в сетку ворот Акинфеева, который был застигнут на противоходе. Акинфеев уже приготовился ловить мяч слева, а мяч от РИКОШЕТА ноги армейца угодил в правый угол ворот ЦСКА. В футболе без ошибок не бывает, но футбольные ошибки можно свести к минимуму за счёт ГРАМОТНОЙ игры и умелого тренировочного ПРОЦЕССА! Можно ошибаться и победить, а можно ошибаться и проиграть! ЦСКА ошибался, но победил! ЦСКА победил за счёт желания победить и НАВИСШЕЙ угрозы поражения от Спартака. В самый НЕ ПОДХОДЯЩИЙ момент, за ДВЕ минуты, защита Спартака привезла сама себе ДВА гола и как результат - ПРОИГРАЛИ! Спартак потерял КОНЦЕНТРАЦИЮ и вместо того, чтобы умело СУШИТЬ игру, ловил армейских ВОРОН у своих ворот! Армейцы воспользовались РОТОЗЕЙСТВОМ Спартака и ЗАБИЛИ победный гол, раз спартаковцы предоставили им такую ВОЗМОЖНОСТЬ! Вот вам цена двухминутного РОТОЗЕЙСТВА игроков защиты Спартака! Два гола и ПОРАЖЕНИЕ!!! Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО! Все были удивлены ВЯЛОЙ игрой "Спартака" в матче с ЦСКА и совсем не поняли, что это было. Спартак забил сразу после перерыва и больше к воротам ЦСКА не подходил. Не было не только моментов, но и подходов. Спартаковцы сыграли с ЦСКА даже хуже, чем с "Зенитом", хотя и пропустили меньше. Перегорели? Не знаю, но то, что что-то со "Спартаком" произошло выглядит правдоподобно. Почему весь матч с ЦСКА команда Спартак была потухшей и сникшей? Выделить можно только Промеса и Джикию. Не было видно неистового Глушакова, стремительного Самедова, не было видно Зе Луиша, который, в середине первого тайма, сел с больной ногой на скамейку, да и другие игроки были незаметны своей активностью. Что-то НЕЛАДНОЕ твориться в команде Спартак, судя по последним матчам с "Зенитом" и с ЦСКА. ЦСКА создавали моменты и планомерно оказывали давление на ворота Спартака. Армейцы, своими грамотными нестандартными ходами и мобильной игрой в средней линии, полностью переиграли ВЯЛОТЕКУЩИЙ Спартак. Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО! Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала. А впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет ПРОВЕРКА и удары на футбольных дорогах Европы! Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов!
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cska-62
1502616759
Ждём! И от "Спартака" в Лиге Чемпионов хорошей игры ждём! Мы же - одна страна!
Ответить
FERZZ
1502619581
Так держать ЦСКА и победа будет за нами!!!
Ответить
Obi Wan
1502621030
Так держать ЦСКА!!!
Ответить
АЛЕКС 58
1502621759
Пусть этот подъём не пропадает в ЛЧ! Удачи,и здоровья!
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