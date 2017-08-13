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    Головин ожидает эмоциональный подъем у ЦСКА после победы над «Спартаком»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин оценил игру команды в матче со «Спартаком» в 6-м туре РФПЛ. Армейцы в принципиальном дерби одержали победу на своем поле со счетом 2:1.

    «Мы создали больше моментов. С реализацией было тяжело, но в итоге забили. Вышли несобранными на второй тайм. Пропустили, расстроились, затем собрались и показали результат.

    У нас плотный график. Очень сложно дается каждая игра. После этой победы, думаю, будет эмоциональный подъем», – заявил Головин.

    Полузащитник в нынешнем сезоне провел в чемпионате России шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Sports.ru

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    13.08.2017 10:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 13 августа 2017, 13:55

      Пусть этот подъём не пропадает в ЛЧ! Удачи,и здоровья!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 13 августа 2017, 13:43

      Так держать ЦСКА!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 13 августа 2017, 13:19

      Так держать ЦСКА и победа будет за нами!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 августа 2017, 12:32

      Ждём! И от "Спартака" в Лиге Чемпионов хорошей игры ждём! Мы же - одна страна!

      4
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      Рейтинг: -13

      Popularov 13 августа 2017, 11:30

      На протяжении большей части первого тайма ЦСКА смотрелся НАМНОГО интереснее «Спартака».
      Спартак выглядел ВЯЛЫМ и не решительным.
      ЦСКА атаковали острее, неоднократно проверяли на прочность Селихова ударами с различных дистанций и могли даже дважды ЗАБИТЬ.
      Однако, воплотить имевшееся игровое преимущество, хотя бы в один забитый мяч, команда Виктора Гончаренко до перерыва не сумела, из-за низкой реализации создаваемых моментов.
      Моменты были, а голов не было.
      В начале второго тайма, на 48 минуте матча и после дальнего удара из-за штрафной Марио Пашалича, случился рикошет от выставленной ноги Василия Березуцкого, который не смог преградить путь мячу.
      Мяч, резко изменив направление своего удара, влетел в сетку ворот Акинфеева, который был застигнут на противоходе.
      Акинфеев уже приготовился ловить мяч слева, а мяч от РИКОШЕТА ноги армейца угодил в правый угол ворот ЦСКА.
      В футболе без ошибок не бывает, но футбольные ошибки можно свести к минимуму за счёт ГРАМОТНОЙ игры и умелого тренировочного ПРОЦЕССА!
      Можно ошибаться и победить, а можно ошибаться и проиграть!
      ЦСКА ошибался, но победил!
      ЦСКА победил за счёт желания победить и НАВИСШЕЙ угрозы поражения от Спартака.
      В самый НЕ ПОДХОДЯЩИЙ момент, за ДВЕ минуты, защита Спартака привезла сама себе ДВА гола и как результат - ПРОИГРАЛИ!
      Спартак потерял КОНЦЕНТРАЦИЮ и вместо того, чтобы умело СУШИТЬ игру, ловил армейских ВОРОН у своих ворот!
      Армейцы воспользовались РОТОЗЕЙСТВОМ Спартака и ЗАБИЛИ победный гол, раз спартаковцы предоставили им такую ВОЗМОЖНОСТЬ!
      Вот вам цена двухминутного РОТОЗЕЙСТВА игроков защиты Спартака!
      Два гола и ПОРАЖЕНИЕ!!!
      Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО!
      Все были удивлены ВЯЛОЙ игрой "Спартака" в матче с ЦСКА и совсем не поняли, что это было.
      Спартак забил сразу после перерыва и больше к воротам ЦСКА не подходил.
      Не было не только моментов, но и подходов.
      Спартаковцы сыграли с ЦСКА даже хуже, чем с "Зенитом", хотя и пропустили меньше.
      Перегорели? Не знаю, но то, что что-то со "Спартаком" произошло выглядит правдоподобно.
      Почему весь матч с ЦСКА команда Спартак была потухшей и сникшей?
      Выделить можно только Промеса и Джикию.
      Не было видно неистового Глушакова, стремительного Самедова, не было видно Зе Луиша, который, в середине первого тайма, сел с больной ногой на скамейку, да и другие игроки были незаметны своей активностью.
      Что-то НЕЛАДНОЕ твориться в команде Спартак, судя по последним матчам с "Зенитом" и с ЦСКА.
      ЦСКА создавали моменты и планомерно оказывали давление на ворота Спартака.
      Армейцы, своими грамотными нестандартными ходами и мобильной игрой в средней линии, полностью переиграли ВЯЛОТЕКУЩИЙ Спартак.
      Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО!
      Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО.
      Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала.
      А впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет ПРОВЕРКА и удары на футбольных дорогах Европы!
      Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов!

      5
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Popularov 13 августа 2017, 12:16

      Спартак Спартаком в любом случае на международной арене надо болеть за наших не важно у кого какие предпочтения. Но и нам нужно еще попасть в группу, а потом и будем смотреть как мы держать удар будем там!

      1
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 13 августа 2017, 11:12

      вчера мы сыграли плохо!цска получше!потому и победили!что будет в лч ?боязно за оба наших клуба!конечно удачи !но...

      1
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      Рейтинг: +148

      СНА-17 13 августа 2017, 10:24

      Только не расслабляйтесь ребята.
      Удачи Вам в ЛЧ !

      6
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 13 августа 2017, 10:24

      Да на новички тоже нужны

      3
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Alex Y 13 августа 2017, 10:50

      Если пройдем в групповой этап, то на 15 лям которые дадут может и появятся новички

      3
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y > EcioAuditore 13 августа 2017, 10:52

      Там напа вроде из Аустрии хотят взять лучший бомбардир , если пройдем тогда может и перейдет)

      3
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Alex Y 13 августа 2017, 11:02

      я бы в защиту искал Васин не вытягивает

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