«Рома» все еще ждет ответа от «Лестера» по Марезу

«Рома» все еще надеется на приобретение полузащитника «Лестера» Рияда Мареза. Спортивный директор «волков» Мончи подчеркнул, что римляне со своей стороны в переговорах с английским клубом делали все правильно.

Ранее «джаллоросси» сделали последнее предложение в размере 32 миллионов фунтов стерлингов за 26-летнего игрока, которое было отклонено «лисами». Теперь же Мончи заявляет, что выбор остался за «Лестером».

«На последней пресс-конференции я сказал, что мы предложили столько, сколько почитали справедливым за Мареза, и эта сумма является самой большой в истории нашего клуба. Больше мы не намерены делать никаких предложений.

Мы вели себя правильно в переговорах с «Лестером». Теперь мяч на их стороне», – сказал Мончи.