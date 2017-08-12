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    «Рома» все еще ждет ответа от «Лестера» по Марезу

    «Рома» все еще надеется на приобретение полузащитника «Лестера» Рияда Мареза. Спортивный директор «волков» Мончи подчеркнул, что римляне со своей стороны в переговорах с английским клубом делали все правильно.

    Ранее «джаллоросси» сделали последнее предложение в размере 32 миллионов фунтов стерлингов за 26-летнего игрока, которое было отклонено «лисами». Теперь же Мончи заявляет, что выбор остался за «Лестером».

    «На последней пресс-конференции я сказал, что мы предложили столько, сколько почитали справедливым за Мареза, и эта сумма является самой большой в истории нашего клуба. Больше мы не намерены делать никаких предложений.

    Мы вели себя правильно в переговорах с «Лестером». Теперь мяч на их стороне», – сказал Мончи.

    Источник: Tribalfootball

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    12.08.2017 15:14
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