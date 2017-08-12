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    Бонуччи – третий игрок в истории «Милана», дебютировавший за клуб в статусе капитана

    Товарищеский матч «Милан»«Университатя» завершился победой итальянского клуба со счетом 2:0. Новичок «россонери» Леонардо Бонуччи вывел команду на встречу с капитанской повязкой.

    Итальянец стал третьим игроком в истории клуба, проведшим первый матч в роли капитана. С момента основания «Милана» в 1899 году подобными достижениями отметились нападающие Дэвид Эллисон (играл в команде с 1899 по 1901 год) и Джузеппе Меацца (1940-42).

    Напомним, 21 июля Бонуччи перешел в команду Винченцо Монтеллы из «Ювентуса». Сумма перехода составила 42 миллиона евро.

    Источник: Football Italia

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    12.08.2017 12:24
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