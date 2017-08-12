Романцев: «После поражения тренеру стоит покопаться в себе»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что в проигрыше команду в первую очередь всегда виноват наставник. «Красно-белые» в нынешнем сезоне крупно уступили «Зениту» (1:5) в 4-м туре РФПЛ.

«По мне лучше вообще не проигрывать. Но если уж случилась такая беда, то прежде всего тренер должен покопаться в себе и поискать, в чем он оказался неправ.

Лично я, как бы ни складывался матч, по каким бы причинам мы ни потерпели поражение, всегда искал причины неудачи только в себе. Для меня самыми досадными были неудачи, когда нам забивали на последних минутах, поскольку всегда требовал от ребят повышенной концентрации именно в концовках», – заявил Романцев.