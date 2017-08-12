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    Романцев: «После поражения тренеру стоит покопаться в себе»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что в проигрыше команду в первую очередь всегда виноват наставник. «Красно-белые» в нынешнем сезоне крупно уступили «Зениту» (1:5) в 4-м туре РФПЛ.

    «По мне лучше вообще не проигрывать. Но если уж случилась такая беда, то прежде всего тренер должен покопаться в себе и поискать, в чем он оказался неправ.

    Лично я, как бы ни складывался матч, по каким бы причинам мы ни потерпели поражение, всегда искал причины неудачи только в себе. Для меня самыми досадными были неудачи, когда нам забивали на последних минутах, поскольку всегда требовал от ребят повышенной концентрации именно в концовках», – заявил Романцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2017 08:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 августа 2017, 12:13

      Речь не мальчика, а большого спеца по ковырянию в себе.

      0
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      Рейтинг: +545

      kachan63 12 августа 2017, 10:38

      А разве в этом матче забивали на последних минутах?

      0
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      Рейтинг: +158

      Эхнатон 12 августа 2017, 10:36

      ...главное, не нарыть там червей.)

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