Чех: «Арсенал» допустил несколько ошибок, и «Лестер» нас наказал»

Голкипер «Арсенала» Петр Чех поделился мнением о матче против «Лестера» (4:3) в первом туре АПЛ.

«Мы очень хорошо начали встречу. Я думал, что команда сможет удержать контроль над игрой, но позже мы допустили несколько ошибок, и соперник нас наказал. Они реализовали свои моменты, и в конечном итоге мы оказались в роли догоняющих. Уступать в счете было сложно, но у нас получилось отыграться», – сказал 35-летний вратарь в эфире Sky Sports.

Чех начинает третий сезон в составе команды Арсена Венгера. В июне 2015 года он перешел в «Арсенал» из «Челси».