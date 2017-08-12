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    Чех: «Арсенал» допустил несколько ошибок, и «Лестер» нас наказал»

    Голкипер «Арсенала» Петр Чех поделился мнением о матче против «Лестера» (4:3) в первом туре АПЛ.

    «Мы очень хорошо начали встречу. Я думал, что команда сможет удержать контроль над игрой, но позже мы допустили несколько ошибок, и соперник нас наказал. Они реализовали свои моменты, и в конечном итоге мы оказались в роли догоняющих. Уступать в счете было сложно, но у нас получилось отыграться», – сказал 35-летний вратарь в эфире Sky Sports.

    Чех начинает третий сезон в составе команды Арсена Венгера. В июне 2015 года он перешел в «Арсенал» из «Челси».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 00:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 12 августа 2017, 05:34

      Красивый матч. Побольше таких матчей

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