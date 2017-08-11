Жиру – лидер АПЛ по голам после выхода на замену за последний год

«Арсенал» в матче первого тура чемпионата Англии обыграл «Лестер» – 4:3.

Нападающий Оливье Жиру появился на поле на 67-й минуте, заменив защитника Роба Холдинга. На 86-й минуте француз забил победный гол канониров.

Мяч стал для 30-летнего Жиру седьмым после выхода на замену, начиная с августа-2016. Футболист является лидером Премьер-лиги по данному показателю.

Форвард перешел в лондонский клуб в июле 2012 года из «Монпелье» за 12 миллионов евро. За 164 матча в национальном чемпионате Англии он забил 50 мячей.