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    Жиру – лидер АПЛ по голам после выхода на замену за последний год

    «Арсенал» в матче первого тура чемпионата Англии обыграл «Лестер» – 4:3.

    Нападающий Оливье Жиру появился на поле на 67-й минуте, заменив защитника Роба Холдинга. На 86-й минуте француз забил победный гол канониров.

    Мяч стал для 30-летнего Жиру седьмым после выхода на замену, начиная с августа-2016. Футболист является лидером Премьер-лиги по данному показателю.

    Форвард перешел в лондонский клуб в июле 2012 года из «Монпелье» за 12 миллионов евро. За 164 матча в национальном чемпионате Англии он забил 50 мячей.

    Источник: Twitter

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    11.08.2017 23:47
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