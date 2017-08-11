Жулиано переходит в «Фенербахче». Коутиньо подал запрос о трансфере. Дайджест событий дня

Акинфеев имеет шансы сыграть против «Спартака»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, получивший недавно травму колена, может сыграть в матче шестого тура РФПЛ против московского «Спартака». Окончательное решение по голкиперу армейцев будут принимать в день игры, 12 августа. Напомним, что последние две встречи РФПЛ Акинфеев был вынужден пропустить. Его сменщиком был Илья Помазун, чья игра оставила неоднозначное впечатление у специалистов. Матч ЦСКА – «Спартак» начнется в 17:30 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка.

«Локомотив» начал переговоры с Веллитоном

Бразильский нападающий Веллитон, недавно официально покинувший турецкий «Кайсериспор», может текущим летом стать футболистом московского «Локомотива». Переговоры между сторонами, по информации «Вести.ru», уже начались. Ранее «Бомбардир» писал, что сам игрок желает продолжить карьеру именно в РФПЛ, которая ему знакома. Напомним, что в составе московского «Спартака» Веллитон трижды становился серебряным призером чемпионата России и дважды – лучшим бомбардиром турнира.

Жулиано счастлив, что переходит из «Зенита» в «Фенербахче»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Жулиано поделился в социальной сети своими эмоциями от грядущего перехода в турецкий «Фенербахче». Из них следует, что бразилец рад такому развитию событий. «Спасибо! Я очень счастлив! Скоро встретимся», – пишет южноамериканец. Бразилец пополнит турецкий коллектив на условиях аренды. Отметим, что по окончании текущего сезона стамбульцы смогут выкупить южноамериканского хавбека. В минувшем сезоне РФПЛ Жулиано провел за «Зенит» 28 матчей, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

Луан: «Переход в «Спартак»? Мое мнение никто не выслушал. Клуб продает меня против моей воли»

Нападающий «Гремио» Луан дал понять, что не намерен в ближайшее время покидать команду из Порту-Алегри. Напомним, что 24-летний бразилец близок к переходу в «Спартак», который заплатит за форварда около 25 миллионов евро. «Я ничего не знаю, мне нечего сказать. Мое мнение никто не выслушал. Я уже сказал руководству клуба о том, что меня продают против собственной воли. Считаю, что здесь у меня будет больше шансов вызываться в сборную Бразилии. На данный момент я игрок «Гремио» и не думаю ни о чем другом, кроме как о следующем матче своей команды», – приводит слова Луана UOL Esporte.

«Ливерпуль» отверг трансферный запрос Коутиньо

Стала известна реакция английского «Ливерпуля» на трансферный запрос полузащитника Филиппе Коутиньо, который просит отпустить его в «Барселону». Оказалось, что «красные» отклонили документ и сообщили футболисту, что не продадут его этим летом. Несколько часов назад «Бомбардир» приводил официальное заявление «Ливерпуля», в котором говорится, что клуб не отпустит южноамериканца ни в какую другую команду этим летом. Напомним, что сине-гранатовые готовы заплатить за Коутиньо 120 миллионов фунтов стерлингов.

«Барселона» готова платить Дембеле 10 миллионов в год

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле может продолжить карьеру в «Барселоне». В случае перехода игрока сборной Франции в каталонский клуб его заработная плата будет составлять 10 миллионов евро в год. Срок контракта 20-летнего форварда с сине-гранатовыми будет рассчитан до 2021 года. Ранее сообщалось, что Дембеле прогулял тренировку «Боруссии» и не отвечает на звонки персонала клуба.

Сборная России 10 октября сыграет в товарищеском матче с Ираном

Сборная России осенью этого года сыграет в товарищеском матче с командой Ирана. РФС и Федерация футбола Ирана уже достигли договоренности о проведении товарищеской встречи национальных сборных. Игра состоится 10 октября в России. Иран ждет подтверждения от российской стороны по точному месту проведения матча.