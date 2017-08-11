Бекхэм получил должность в «Реале»

Руководитель мадридского «Реала» Флорентино Перес сообщил, что в ближайшее время одним из послов клуба станет его бывший футболист Дэвид Бекхэм.

Британец в новом качестве присоединится к Роберто Карлосу и Роналдо, которые также защищали цвета «сливочных» в прошлом десятилетии. В обязанности послов входит продвижение бренда клуба по всему миру засчет собственной «медийности».

Бекхэм выступал за «Реал» с 2003 по 2007 годы и провел за команду 116 матчей и забил 13 голов. За это время англичанин по разу стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.