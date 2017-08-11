Наиль Измайлов: «Разгром от «Зенита»? В прошлом году «Спартак» проиграл «Крыльям», и где они сейчас?»

то, что Спартак в прошлом сезоне проиграл Крыльям, говорит только о слабости Спартака и неумении держать удар!
эта слабость в этом сезоне подтверждена Зенитом: при 0-1 Спартак начинает суетиться и крутить головой по сторонам, думая, кто же забьёт гол? при 0-2 у Спартака начинают дрожать колени, а при 0-3 Спартак ждёт, когда же начнётся следующий матч....
Измайлову бы лучше промолчать, чем вешать на шею спартаковцам ещё по одной медали за мастерство непревзойдённость....
вот например тролль Червяченко злит спартачей, что может вызывать желание заткнуть рот червяку хорошей игрой, а свой человек Измайлов успокаивает спартачей и говорит, что проигрыш того сезона Крыльям они обозначили проигрышем Зениту, в запасе остались проигрыш Уфе, Ростову, Арсеналу и тому же Зениту......
какой-то диверсант ваш Измайлов....
Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов дал понять, что красно-белые не будут предпринимать попыток усиления команды только лишь из-за крупного поражения от «Зенита» (1:5) в матче 4-го тура РФПЛ.
Измайлов сравнил игру против сине-бело-голубых с прошлогодним матчем московского клуба с «Крыльями Советов» (0:4)
«Подвигнет ли разгром от «Зенита» серьезно усилить команду и активнее вести трансферную политику? Что значит поражение от «Зенита»? Ну, в прошлом году мы проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4, и где сейчас «Крылья»? Они в ФНЛ. И что, поражение должно было нас настроить на какие-то другие мысли? Мы стали чемпионами, а «Крылья» вылетели в ФНЛ.
Вот мы в этом году станем чемпионами, а «Зенит» вылетит в ФНЛ – и что тогда? Одно поражение – это просто одно поражение, вот и все», – сказал Измайлов.