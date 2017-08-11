Наиль Измайлов: «Разгром от «Зенита»? В прошлом году «Спартак» проиграл «Крыльям», и где они сейчас?»

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов дал понять, что красно-белые не будут предпринимать попыток усиления команды только лишь из-за крупного поражения от «Зенита» (1:5) в матче 4-го тура РФПЛ.

Измайлов сравнил игру против сине-бело-голубых с прошлогодним матчем московского клуба с «Крыльями Советов» (0:4)

«Подвигнет ли разгром от «Зенита» серьезно усилить команду и активнее вести трансферную политику? Что значит поражение от «Зенита»? Ну, в прошлом году мы проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4, и где сейчас «Крылья»? Они в ФНЛ. И что, поражение должно было нас настроить на какие-то другие мысли? Мы стали чемпионами, а «Крылья» вылетели в ФНЛ.

Вот мы в этом году станем чемпионами, а «Зенит» вылетит в ФНЛ – и что тогда? Одно поражение – это просто одно поражение, вот и все», – сказал Измайлов.