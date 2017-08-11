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  • Наиль Измайлов: «Разгром от «Зенита»? В прошлом году «Спартак» проиграл «Крыльям», и где они сейчас?»

Наиль Измайлов: «Разгром от «Зенита»? В прошлом году «Спартак» проиграл «Крыльям», и где они сейчас?»

11 августа 2017, 00:21
17

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов дал понять, что красно-белые не будут предпринимать попыток усиления команды только лишь из-за крупного поражения от «Зенита» (1:5) в матче 4-го тура РФПЛ.

Измайлов сравнил игру против сине-бело-голубых с прошлогодним матчем московского клуба с «Крыльями Советов» (0:4)

«Подвигнет ли разгром от «Зенита» серьезно усилить команду и активнее вести трансферную политику? Что значит поражение от «Зенита»? Ну, в прошлом году мы проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4, и где сейчас «Крылья»? Они в ФНЛ. И что, поражение должно было нас настроить на какие-то другие мысли? Мы стали чемпионами, а «Крылья» вылетели в ФНЛ.

Вот мы в этом году станем чемпионами, а «Зенит» вылетит в ФНЛ – и что тогда? Одно поражение – это просто одно поражение, вот и все», – сказал Измайлов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Крылья Советов
Комментарии (17)
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Leon_ARS
1502401700
Верно!.. Лучше проиграть в начале чемпионата, чем в конце (Тереку). ;)
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sold93
1502402828
хорошо сказал
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h3LL1k
1502405974
Ага а потом ещё игру слить Арсеналу не забыл он сказать? ах да забыл же =D дибила я не защищаю кс эти тоже инвалиды ещё те надо было просто не проиграть а лучше выиграть терек и в фнл бы нас не было и по сезону менялся как бы тренер и куча всякой херни было но кс в большинстве матчей выглядели достойно! и та на будущее Зениту хоть там 11 трактористов будут играть им просто тупо не дадут вылететь с таким баблом)))
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Kollljan
1502423502
Сейчас они на восьмом месте турнирной таблицы.
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Диктор
1502426018
Хорошо сказал.
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Hasanino
1502428574
Вообще Как чемпиону можно было вылетевшей команде 4:0 проиграть
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Pro100Kid
1502430113
Хаха) Зенит точно не окажется там же,где и Крылья)
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ilichkadr
1502430436
Ну, и логика сидельца у нефтяной трубы! Ну, в прошлом году мы проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4, и где сейчас «Крылья»? Они в ФНЛ. Ну, в прошлом (2017) году мы проиграли «Зениту» со счетом 1:5, и где сейчас «Зенит»? Они -чемпионы.
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momwig_
1502431637
Зачетный троллинг :) Было бы забавно, если бы Зенит ухнул в пердив со всеми своими аргами, но будем реалистами - такого точно не случится.
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alp
1502434392
да, конечно, ничего страшного не случилось. Просто Зенит играет лучше, и все это и так видят на протяжении последней дюжины сезонов.
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