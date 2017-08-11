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    Наиль Измайлов: «Разгром от «Зенита»? В прошлом году «Спартак» проиграл «Крыльям», и где они сейчас?»

    Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов дал понять, что красно-белые не будут предпринимать попыток усиления команды только лишь из-за крупного поражения от «Зенита» (1:5) в матче 4-го тура РФПЛ.

    Измайлов сравнил игру против сине-бело-голубых с прошлогодним матчем московского клуба с «Крыльями Советов» (0:4)

    «Подвигнет ли разгром от «Зенита» серьезно усилить команду и активнее вести трансферную политику? Что значит поражение от «Зенита»? Ну, в прошлом году мы проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4, и где сейчас «Крылья»? Они в ФНЛ. И что, поражение должно было нас настроить на какие-то другие мысли? Мы стали чемпионами, а «Крылья» вылетели в ФНЛ.

    Вот мы в этом году станем чемпионами, а «Зенит» вылетит в ФНЛ – и что тогда? Одно поражение – это просто одно поражение, вот и все», – сказал Измайлов.

    Источник: Р-Спорт

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    11.08.2017 00:21
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 августа 2017, 11:18

      то, что Спартак в прошлом сезоне проиграл Крыльям, говорит только о слабости Спартака и неумении держать удар!

      эта слабость в этом сезоне подтверждена Зенитом: при 0-1 Спартак начинает суетиться и крутить головой по сторонам, думая, кто же забьёт гол? при 0-2 у Спартака начинают дрожать колени, а при 0-3 Спартак ждёт, когда же начнётся следующий матч....

      Измайлову бы лучше промолчать, чем вешать на шею спартаковцам ещё по одной медали за мастерство непревзойдённость....

      вот например тролль Червяченко злит спартачей, что может вызывать желание заткнуть рот червяку хорошей игрой, а свой человек Измайлов успокаивает спартачей и говорит, что проигрыш того сезона Крыльям они обозначили проигрышем Зениту, в запасе остались проигрыш Уфе, Ростову, Арсеналу и тому же Зениту......

      какой-то диверсант ваш Измайлов....

      0
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      Рейтинг: +11239

      alp 11 августа 2017, 09:53

      да, конечно, ничего страшного не случилось. Просто Зенит играет лучше, и все это и так видят на протяжении последней дюжины сезонов.

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 11 августа 2017, 09:07

      Зачетный троллинг :) Было бы забавно, если бы Зенит ухнул в пердив со всеми своими аргами, но будем реалистами - такого точно не случится.

      2
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      Рейтинг: +17812

      ilichkadr 11 августа 2017, 08:47

      Ну, и логика сидельца у нефтяной трубы! Ну, в прошлом году мы проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4, и где сейчас «Крылья»? Они в ФНЛ. Ну, в прошлом (2017) году мы проиграли «Зениту» со счетом 1:5, и где сейчас «Зенит»? Они -чемпионы.

      0
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа > ilichkadr 11 августа 2017, 08:57

      А когда Зенит стал чемпионом? Когда набрал очко в Сведловске?

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      Рейтинг: +17812

      ilichkadr > Дядя Серёжа 11 августа 2017, 09:08

      Имелось ввиду логика мышления, а не очки.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 11 августа 2017, 08:41

      Хаха) Зенит точно не окажется там же,где и Крылья)

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      Рейтинг: +121

      Hasanino 11 августа 2017, 08:16

      Вообще Как чемпиону можно было вылетевшей команде 4:0 проиграть

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 11 августа 2017, 07:49

      Идиот.. не сравнивай то зенит с крыльями...

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 августа 2017, 07:33

      Хорошо сказал.

      2
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      Рейтинг: +3951

      Kollljan 11 августа 2017, 06:51

      Сейчас они на восьмом месте турнирной таблицы.

      -2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 11 августа 2017, 01:59

      Ага а потом ещё игру слить Арсеналу не забыл он сказать? ах да забыл же =D дибила я не защищаю кс эти тоже инвалиды ещё те надо было просто не проиграть а лучше выиграть терек и в фнл бы нас не было и по сезону менялся как бы тренер и куча всякой херни было но кс в большинстве матчей выглядели достойно! и та на будущее Зениту хоть там 11 трактористов будут играть им просто тупо не дадут вылететь с таким баблом)))

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